Сибирячка добилась экспертизы через два года после смерти матери в больнице
Точное время смерти родные не знают до сих пор
23 апреля 2024, 17:22, ИА Амител
В Новосибирской области СК начал проверку через два года после смерти 58-летней пациентки в районной больнице, пишет "КП-Новосибирск".
Женщина попала в больницу вместе с мужем в новогодние праздники в 2022 году – оба заболели коронавирусом. Как рассказала дочь умершей, все праздничные дни ее родителям кололи один и тот же антибиотик, хотя он не срабатывал.
"Я пыталась добиться, чтобы назначили адекватное лечение. Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. После смены лекарства моему папе стало лучше, а состояние мамы оставалось без изменений", – отметила она.
Кроме того, в больнице считали, что у женщины обычный бронхит, хотя была пневмония.
Когда у женщины началась одышка и резко упала сатурация легких, ее отправили в реанимацию, где спустя две недели она скончалась. Точное время смерти родные не знают до сих пор.
"В дневнике наблюдений за пациентом указано, что моя мама умерла в 15:20. Но сама запись сделана на полчаса раньше – в 14:50", – указала дочь.
В СК назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также сибирячка намерена подавать гражданский иск и требовать компенсации морального вреда.
18:53:37 23-04-2024
Коновалы
08:25:52 24-04-2024
аналогичная ситуация. Мама попала в больницу с инсультом, врачи неделю боролись за её жизнь, к ним вопросов у меня нет. Я даже добилась посещения её в палате реанимации, своими глазами видела, что все чисто, персонал на своих местах,делает всё возможное.
А потом мне позвонили, времени было 0:49, сообщили, что мамы не стало. Горе невообразимое, но речь не об этом. Когда мы пришли в морг, то время смерти было указано 01:00. Т.е. мне позвонили и сообщили о ее смерти когда она еще была жива. Я писала и главврачу и в прокуратуру. Ответ дурацкий , типа, наверное ЧАСЫ В РЕАНИМАЦИИ ПОКАЗАЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ.