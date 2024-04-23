Сибирячка добилась экспертизы через два года после смерти матери в больнице

Точное время смерти родные не знают до сих пор

23 апреля 2024, 17:22, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Новосибирской области СК начал проверку через два года после смерти 58-летней пациентки в районной больнице, пишет "КП-Новосибирск".

Женщина попала в больницу вместе с мужем в новогодние праздники в 2022 году – оба заболели коронавирусом. Как рассказала дочь умершей, все праздничные дни ее родителям кололи один и тот же антибиотик, хотя он не срабатывал.

"Я пыталась добиться, чтобы назначили адекватное лечение. Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. После смены лекарства моему папе стало лучше, а состояние мамы оставалось без изменений", – отметила она.

Кроме того, в больнице считали, что у женщины обычный бронхит, хотя была пневмония.

Когда у женщины началась одышка и резко упала сатурация легких, ее отправили в реанимацию, где спустя две недели она скончалась. Точное время смерти родные не знают до сих пор.

"В дневнике наблюдений за пациентом указано, что моя мама умерла в 15:20. Но сама запись сделана на полчаса раньше – в 14:50", – указала дочь.

В СК назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также сибирячка намерена подавать гражданский иск и требовать компенсации морального вреда.