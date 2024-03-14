СК возбудил дело о смерти сибирячки после удаления зуба

С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло

14 марта 2024, 11:14, ИА Амител

Алина из Новосибирска / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети девушки

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки после удаления зуба, пишет "КП-Новосибирск". Трагедия произошла в декабре 2023 года. Как рассказала мама Алины, дочери стало плохо практически сразу после того, как она вернулась домой от стоматолога. "За 10 минут произошло необратимое. Алина вела себя странно. Я увела ее в комнату, чтобы дети не видели. Она тут же потеряла сознание. Я начала звонить в 112, в скорую помощь. Потом дочь вообще перестала реагировать на все", – рассказала женщина. Когда приехали медики, девушка была уже в коме. В больнице у нее начали отказывать органы. Спустя сутки Алина умерла. С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло. Предполагаемый диагноз – сепсис, однако он указан только в постановлении о возбуждении дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", сам диагноз еще никто не подтвердил. Региональный Минздрав проверил действия врачей больницы, куда привезли Алину, и там нарушений не нашли. А вот стоматологию, где удаляли зуб, или не проверяли, или проверили, но результаты скрывают.