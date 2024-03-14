СК возбудил дело о смерти сибирячки после удаления зуба
С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло
14 марта 2024, 11:14, ИА Амител
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки после удаления зуба, пишет "КП-Новосибирск".
Трагедия произошла в декабре 2023 года. Как рассказала мама Алины, дочери стало плохо практически сразу после того, как она вернулась домой от стоматолога.
"За 10 минут произошло необратимое. Алина вела себя странно. Я увела ее в комнату, чтобы дети не видели. Она тут же потеряла сознание. Я начала звонить в 112, в скорую помощь. Потом дочь вообще перестала реагировать на все", – рассказала женщина.
Когда приехали медики, девушка была уже в коме. В больнице у нее начали отказывать органы. Спустя сутки Алина умерла.
С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло. Предполагаемый диагноз – сепсис, однако он указан только в постановлении о возбуждении дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", сам диагноз еще никто не подтвердил.
Региональный Минздрав проверил действия врачей больницы, куда привезли Алину, и там нарушений не нашли. А вот стоматологию, где удаляли зуб, или не проверяли, или проверили, но результаты скрывают.
11:28:15 14-03-2024
Ворон ворону глаз не выклюет...
11:44:04 14-03-2024
Скорее всего аллергия на обезболивающий, судя по молниеносной реакции организма.
12:13:21 14-03-2024
Гость (11:44:04 14-03-2024) Скорее всего аллергия на обезболивающий, судя по молниеносно... самая тяжёлая форма аллергии- отек Квинке, но его не было. от почесушек и сыпи органы не отказывают.
15:38:51 14-03-2024
Элен без ребят (12:13:21 14-03-2024) самая тяжёлая форма аллергии- отек Квинке, но его не было. о... Самая сильная аллергия анафилактический шок, очень высокая смертность, такая аллергия может быть на любой лекарственный препарат, вы кроме отека Квинке, я так понимаю, больше ничего не знаете.
12:11:37 14-03-2024
Дурдом, ...
12:46:03 14-03-2024
сепсис не развивается практически сразу- аллергия верно
18:37:15 14-03-2024
Родственник в селе Алтайское несколько лет назад умер от сепсиса. Заболел зуб в пятницу вечером. В сб принял дежурный, что-то немного сделал, сказал ждать понедельника. В понедельник парня без сознания увезли на скорой и он не приходя в сознание умер. А в советском детстве у одноклассника отец умер, разболелся зуб, полоскал соленой водой и водкой. Пара дней и умер. Не шутите с зубами.
12:35:33 15-03-2024
В пульме у нас во время отключения электроэнергии загнулись сразу 4 пациента. Причина простая- остановилось реанимационное оборудование. Аккумуляторы были умершие. Родственники даже слова не сказали. Зачем им знать причину.