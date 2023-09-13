Сибирячка и трое детей утонули в придорожной канаве, когда ехали копать картошку

Машина слетела в наполненный водой кювет и перевернулась

13 сентября 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: 55.мвд.рф

В Омской области в результате ДТП погибли женщина и трое ее малолетних детей, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел около полудня 12 сентября. 27-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-21093 не справилась с управлением, когда ехала по грунтовой дороге, в итоге машина слетела в наполненный водой кювет и перевернулась. Обнаружили автомобиль ночью 13 сентября.

"Женщина и три несовершеннолетних пассажира – мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка – скончались на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

В областной прокуратуре уточнили, что вся семья захлебнулась в воде. Погибшие ехали к родственникам копать картошку.