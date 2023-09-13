Сибирячка и трое детей утонули в придорожной канаве, когда ехали копать картошку
Машина слетела в наполненный водой кювет и перевернулась
13 сентября 2023, 13:50, ИА Амител
В Омской области в результате ДТП погибли женщина и трое ее малолетних детей, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел около полудня 12 сентября. 27-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-21093 не справилась с управлением, когда ехала по грунтовой дороге, в итоге машина слетела в наполненный водой кювет и перевернулась. Обнаружили автомобиль ночью 13 сентября.
"Женщина и три несовершеннолетних пассажира – мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка – скончались на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
В областной прокуратуре уточнили, что вся семья захлебнулась в воде. Погибшие ехали к родственникам копать картошку.
13:54:56 13-09-2023
Ночь на дворе... Мать-дура. Итог - плачевный результат.
14:45:03 13-09-2023
Гость (13:54:56 13-09-2023) Ночь на дворе... Мать-дура. Итог - плачевный результат.... читайте внимательнее статью. Сама авария произошла 12 сентября около полудня, это машину обнаружили ночью следующего дня.
14:52:42 13-09-2023
Гость (13:54:56 13-09-2023) Ночь на дворе... Мать-дура. Итог - плачевный результат.... "Инцидент произошел около полудня 12 сентября. "Прежде чем дурь писать - текст читать не пробывали
15:18:07 13-09-2023
Гость (13:54:56 13-09-2023) Ночь на дворе... Мать-дура. Итог - плачевный результат.... Инцидент произошел около полудня 12 сентября. Читать умеем?
16:03:07 13-09-2023
Гость (13:54:56 13-09-2023) Ночь на дворе... Мать-дура. Итог - плачевный результат.... Инцидент произошел около полудня 12 сентября. ------- Какая, нафиг, ночь??? Читать то умеете или во времени суток не разбираетесь???
16:25:20 13-09-2023
Ночь на дворе. Картошку ехали копать в полдень.
18:02:05 13-09-2023
Соболезнования близким. Ужасно!
06:44:43 14-09-2023
1. какой глубины канава то была? 2. как можно было не смочь выбраться из машины? мутная история какая-то