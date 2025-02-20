Сибирячка чуть не лишилась ноги из-за упавшей глыбы льда и отсудила 800 тысяч рублей

За два года женщина перенесла 11 операций

20 февраля 2025, 10:10, ИА Амител

Фото предоставлены Маргаритой Севостьянченко "КП-Новосибирск"

Сибирячка чуть не лишилась ноги из-за упавшей глыбы льда и отсудила с УК 800 тысяч рублей

Жительница Новосибирска Маргарита Севостьянченко в марте 2022 года выходила из подъезда, когда на нее обрушилась огромная глыба льда с крыши. Медики зафиксировали открытый перелом ноги, стопу почти оторвало, упавший лед также сломал кости бедра, пять ребер и порвал связки в плечевом суставе. Накануне женщина смогла отсудить у управляющей компании 800 тысяч рублей, пишет "КП-Новосибирск".

За два года Маргарита перенесла 11 операций, первые три сделали в тот же день. Почти оторванную стопу пришили, чудом спасли от ампутации. В апреле 2022 года провели еще три: собрали бедро, установили металлоконструкции на бедре, малой берцовой кости и лодыжке.

"Меня выписали в инвалидном кресле, правая рука почти не двигалась. Следующие операции были в августе и в октябре. В марте 2023 года мне собирали плечо – поврежденные связки якорили на болты. К этому моменту я уже передвигалась на костылях", – рассказала сибирячка.

Через полгода Маргарите удалили металлоконструкции, дали инвалидность III группы и помогли получить квоту по эндопротезированию голеностопного сустава. Но обнаружили разрушение костей и сложную операцию отменили. Врач заявил, что с таким поражением костной ткани уже не ходят.

"В декабре мне сделали крайнюю операцию, предстоит еще несколько. К сожалению, нога больше не будет сгибаться, она стала короче на 4-5 см, сильная хромота останется навсегда. К концу 2023 года я восстановила правую руку", – отметила Маргарита.

Следователи возбудили уголовное дело. Мастера участка обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Директор УК вначале выплачивал компенсацию.

"Они меня сильно упрашивали подписать ходатайство о примирении, просили не ломать жизнь мастеру УК, обещали помочь. Получив подпись, уже не выходили на связь, и помощь с их стороны прекратилась", – подчеркнула женщина.

В июне 2024 года подали иск, суд взыскал с управляющей компании 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Врачи обещают, что после реабилитации в марте Маргарита сможет ходить уже без костылей.