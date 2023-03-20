Сибирячка, которую в больнице месяц лечили от пневмонии, умерла от инсульта

Дочь женщины готовит заявление в СК, в медучреждении ситуацию не комментируют

20 марта 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Новосибирской области считает, что врачи могут быть виноваты в смерти её 58-летней матери, пишет "КП-Новосибирск".

"Мама пожаловалась, что у неё поднялась температура – у неё было 39. На скорой её увезли в больницу, мы на своей машине поехали следом", – рассказала дочь умершей, Екатерина.

По её словам, в больнице диагностировали воспаление лёгких и сказали везти маму в инфекционное отделение, которое находится недалеко от основного корпуса. В больнице женщина провела месяц, лучше ей не стало.

"Начала задыхаться, жаловалась на слабость. Знаю, что на неё надевали кислородную маску и привязывали к кровати – после смерти у неё на теле следы от этих перевязок. За два дня до смерти маму начало парализовывать: она уже не могла встать с кровати, у неё кружилась голова и опять поднялась температура. В момент нашего разговора к ним в палату зашла медсестра и прикрикнула на маму", – отметила Екатерина.

После этого сибирячке позвонили из больницы и сообщили, что мама умерла. Диагноз – инсульт.

Как отмечает издание, Екатерина готовит заявление в Следственный комитет, в медучреждении ситуацию не комментируют.