Сибирячка умерла в больнице после перелома ноги

Родные пенсионерки намерены писать заявление в Следственный комитет

11 марта 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

60-летняя жительница села Метелево Купинского района Новосибирской области умерла в больнице после перелома ноги, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на дочь погибшей.

По словам женщины, у её матери был остеопороз, из-за которого она в основном передвигалась на инвалидной коляске. Когда пенсионерка осталась дома одна и решила приготовить обед, то упала при попытке привстать.

В итоге женщину отвезли в больницу, где диагностировали ей два перелома – вверху коленки и под ней. А затем, после жалоб на боль в пятке, выявили перелом и там. В больнице сельчанке наложили гипс и отправили домой. Однако по рекомендации терапевта родственники настояли на операции, через несколько дней после которой женщину выписали.

Утром 24 февраля её состояние резко ухудшилось и скорая отвезла её в больницу. Вечером близкие связывались с пенсионеркой по телефону, она кричала от боли и жаловалась, что ей сделали всего один укол и больше никто из медиков не подходил. На следующее утро в больнице семье сказали, что пенсионерку перевели в реанимацию, а вечером сообщили, что она умерла. В свидетельстве о смерти при этом указали: "неуточнённая причина смерти". Родственники теперь ждут гистологическое заключение, чтобы понять, почему так случилось.