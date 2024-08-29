Сибирячка на детской площадке вырвала шнурок из кофты ребенка и угрожала его убить
В региональном СК начали доследственную проверку
29 августа 2024, 16:00, ИА Амител
В Кемеровской области полицейские начали проверку после угроз убийством в адрес малолетнего ребенка от женщины, пишет "Сибдепо".
Информацией о произошедшем поделилась в социальных сетях, предположительно, мама 8-летнего ребенка, на которого во дворе дома набросилась с оскорблениями и угрозами женщина.
Видео с инцидентом опубликовали в местных соцсетях. Женщина, используя нецензурную лексику, унижала и грозилась "убить" мальчика, который якобы обидел ее сына. Мама пострадавшего восьмилетнего мальчика заявила, что женщина не в первый раз нападает на детей.
"На видео она обзывает и унижает моего ребенка, а также вырвала шнурок с его толстовки и опрокинула велосипед. Неадекватное поведение в отношении детей проявляет постоянно, стоит хоть как-то обидеть ее сына. Женщина в состоянии "разбираться" только с детьми, к родителям никогда не обращается по поводу конфликтов с ее сыном", – рассказала мать ребенка в Telegram-канале "ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)".
В региональном СК начали доследственную проверку. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
16:52:57 29-08-2024
Знаете, воспитание - воспитанием, но некоторые малолетние "огрызки" (недовоспитанные/невоспитанные) общества такие страшные провокаторы...................
21:59:25 29-08-2024
Гость (16:52:57 29-08-2024) Знаете, воспитание - воспитанием, но некоторые малолетние "о... Согласен, сильно мало информации
06:49:30 30-08-2024
Гость (16:52:57 29-08-2024) Знаете, воспитание - воспитанием, но некоторые малолетние "о... Знаете, какой бы не был перед тобой "Огрызок", но родителям влазить в детские конфликты во время игры непедагогочно
07:06:17 30-08-2024
Гость (06:49:30 30-08-2024) Знаете, какой бы не был перед тобой "Огрызок", но родителям ... Ну да, пусть детки конфликтуют до нанесения друг другу увечий. а родители молча наблюдают "бои без правил".
07:49:28 30-08-2024
К чужому ребенку не смей прикасаться. Есть вопросы - выясняй с родителями. Если бы к моему ребенку такая подошла - выхватила бы на раз.
12:13:10 30-08-2024
Гость (07:49:28 30-08-2024) К чужому ребенку не смей прикасаться. Есть вопросы - выясняй... да к твоему то похоже подходили и не раз уже, судя по воспитателю. вы ж его сами лупите ужас как , а другим что, нельзя что-ли?
19:22:15 01-09-2024
Гость (16:52:57 29-08-2024) Знаете, воспитание - воспитанием, но некоторые малолетние "о... И что теперь, взрослому человеку можно так себя вести??