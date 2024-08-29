Сибирячка на детской площадке вырвала шнурок из кофты ребенка и угрожала его убить

В региональном СК начали доследственную проверку

29 августа 2024, 16:00, ИА Амител

В Кемеровской области полицейские начали проверку после угроз убийством в адрес малолетнего ребенка от женщины, пишет "Сибдепо".

Информацией о произошедшем поделилась в социальных сетях, предположительно, мама 8-летнего ребенка, на которого во дворе дома набросилась с оскорблениями и угрозами женщина.

Видео с инцидентом опубликовали в местных соцсетях. Женщина, используя нецензурную лексику, унижала и грозилась "убить" мальчика, который якобы обидел ее сына. Мама пострадавшего восьмилетнего мальчика заявила, что женщина не в первый раз нападает на детей.

"На видео она обзывает и унижает моего ребенка, а также вырвала шнурок с его толстовки и опрокинула велосипед. Неадекватное поведение в отношении детей проявляет постоянно, стоит хоть как-то обидеть ее сына. Женщина в состоянии "разбираться" только с детьми, к родителям никогда не обращается по поводу конфликтов с ее сыном", – рассказала мать ребенка в Telegram-канале "ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)".

В региональном СК начали доследственную проверку. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.