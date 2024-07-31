В Сибири инспектор ПДН на матах унижала мальчика, которого избивает толпа подростков

Сотрудница называла ребенка "чмом" и "говном", которого она заставит мыть унитазы, и заставляла мальчика на себя взять вину за систематические побои

31 июля 2024, 15:41, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту неправомерных действий инспектора ПДН в отношении 12-летнего ребенка в Красноярском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"Инспектор ПДН в Красноярске оскорбляла и унижала 12-летнего мальчика, который пожаловался на избиение. По словам родителей, их сына заставили признаться, что он якобы оговорил своих обидчиков", – говорится в сообщении.

Как отмечает Sibnovosti.ru, мальчик пожаловался на постоянные избиения старшеклассниками. Родители написали заявление в полицию. Когда отец с мальчиком приехали на опрос к инспектору ПДН, она начала кричать на ребенка с использованием нецензурной лексики, заставляя взять вину на себя, а также унижала, оскорбляла и угрожала. Отец записал разговор на диктофон.

"Теперь у тебя будет постановка на учет и родители привлечены к ответственности. Ты со мной зачем связался? Ты получишь за все. Ну и что, что бьют, ну че ты головой мотаешь сидишь. От говна говном веет. Ты хочешь остаток лета провести у меня за решеткой? Оскорбить я тебя могу, правда, потому что за человека я тебя не считаю, уважать, я тебя не уважаю. Ты растешь, ты чмо, понял? А унитаз-то тебя ждет", – заявила сотрудница.

Отцу мальчика сотрудница ПДН заявила, что и его привлечет к ответственности – за лжесвидетельство. Медицинские документы с зафиксированными травмами назвала ерундой. Голосовые сообщения с угрозами, которые подростки отправляют мальчику, рассматривать не стала.