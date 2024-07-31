В Сибири инспектор ПДН на матах унижала мальчика, которого избивает толпа подростков
Сотрудница называла ребенка "чмом" и "говном", которого она заставит мыть унитазы, и заставляла мальчика на себя взять вину за систематические побои
31 июля 2024, 15:41, ИА Амител
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту неправомерных действий инспектора ПДН в отношении 12-летнего ребенка в Красноярском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Инспектор ПДН в Красноярске оскорбляла и унижала 12-летнего мальчика, который пожаловался на избиение. По словам родителей, их сына заставили признаться, что он якобы оговорил своих обидчиков", – говорится в сообщении.
Как отмечает Sibnovosti.ru, мальчик пожаловался на постоянные избиения старшеклассниками. Родители написали заявление в полицию. Когда отец с мальчиком приехали на опрос к инспектору ПДН, она начала кричать на ребенка с использованием нецензурной лексики, заставляя взять вину на себя, а также унижала, оскорбляла и угрожала. Отец записал разговор на диктофон.
"Теперь у тебя будет постановка на учет и родители привлечены к ответственности. Ты со мной зачем связался? Ты получишь за все. Ну и что, что бьют, ну че ты головой мотаешь сидишь. От говна говном веет. Ты хочешь остаток лета провести у меня за решеткой? Оскорбить я тебя могу, правда, потому что за человека я тебя не считаю, уважать, я тебя не уважаю. Ты растешь, ты чмо, понял? А унитаз-то тебя ждет", – заявила сотрудница.
Отцу мальчика сотрудница ПДН заявила, что и его привлечет к ответственности – за лжесвидетельство. Медицинские документы с зафиксированными травмами назвала ерундой. Голосовые сообщения с угрозами, которые подростки отправляют мальчику, рассматривать не стала.
16:04:46 31-07-2024
вот вам и наша полиция во всей ее краса … просто отбросы. мусор
16:15:23 31-07-2024
гость (16:04:46 31-07-2024) вот вам и наша полиция во всей ее краса … просто отбросы. му... А вы думали там "Дяди Стёпы" ???
Не дай Бог вашим детям попасть в сферу интересов нынешних полицаев.
16:11:47 31-07-2024
Охренеть, вот чмо в погонах. И ведь не посадят, оскорбление ребенка наверное не уголовка
00:08:28 01-08-2024
Гость (16:11:47 31-07-2024) Охренеть, вот чмо в погонах. И ведь не посадят, оскорбление ... Зато за оскорбление представителя власти даже такого у нас к сожалению сажают.
И это максимум что я могу написать, потому-что за большее могут быть последствия.
А сказать то много чего хочется.
16:14:20 31-07-2024
Может тут что-нибудь типа злоупотребление полномочиями или неисполнение обязанностей можно подтянуть. Вместе с оскорблениями тут целый букет походу
16:15:51 31-07-2024
А к Бастрыкину потому что непосредственное руководство инспектора знало и не принимало никаких мер или не знало о происходящем и о том какие сотрудники трудятся у них? Как то странно работает система что для решения вопросов обращаются к высоким должностным лицам
16:26:25 31-07-2024
Как быстро Бастрыкин отреагирует и сколько погон слетит из за одной дуры?... Хотелось бы узнать как дальше будет дело разворачиваться...
16:36:36 31-07-2024
ну насколько у меня предвзятое отношение к полицаям, но тут чо-то явно не та история, которую представляют. Вообще не верится, что ни с того ни с сего на скромного и побитого потерпевшего вдруг стала наезжать инспектор.
16:46:53 31-07-2024
Отработала...