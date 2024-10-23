Сибирячка не может добиться наказания для водителя, сбившего ее ребенка насмерть

Жительница Кемеровской области уже год ждет экспертизу по уголовному делу

23 октября 2024, 16:45, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm

Жительница Анжеро-Судженска Мария Мищенко почти год пытается добиться наказания для водителя грузовика, под колесами которого погиб ее восьмилетний сын, сообщает "КП-Новосибирск".

Во дворе дома, куда переехали мать и сын, была горка – склон, который уже несколько лет водой заливают сами же дети. При этом никакого ограждения между этим скатом и парковкой не было.

Через три недели после переезда мальчик захотел покататься с горки. Но через несколько минут после того, как он ушел, произошла трагедия.

Камеры видеонаблюдения записали, как ребенок скатился с горки на дворовую парковку и попал под колеса грузовика. Машина протащила его около восьми метров. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов.

Водитель же не остановился и просто уехал дальше. Позже он заявил, что детей не видел. И того, что ребенок попал под колеса, даже не понял.

Местная администрация от случая открестилась:

"В данном месте находится природный склон. По информации представителей ТСЖ, на момент трагедии снег не сгребался в сторону ската. Скат для катания выбирается детьми, несмотря на то, что открыт доступ в соседний двор, где есть место для игр и катания. Представителями ТСЖ неоднократно в домовой чат отправлялись сообщения о том, чтобы родители провели беседы со своими детьми о правилах поведения на проезжей части", – разместили официальный комментарий ведомства в соцсетях.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Однако обвинения почти за год никому не предъявили: результатов экспертизы еще нет.

"Помимо рассмотрения данного инцидента с точки зрения нарушения ПДД, необходимо провести проверку на предмет халатности должностных лиц, ответственных за содержание двора, где погиб ребенок. Выезд с горки выходил прямо на проезжую часть внутридомовой территории, и съезд с горки предполагал выезд на проезжую часть", – заявил адвокат.

Также подчеркивают, что о существовании горки было известно давно. При съезде со склона уже происходили случаи столкновения детей с автомобилями. Однако никаких мер по этому поводу не предприняли.