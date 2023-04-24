Сибирячка ограбила секс-шоп, а полицейским заявила, что это был пранк
Хозяин магазина не стал писать заявление, хотя ущерб ему возместили не полностью
24 апреля 2023, 09:01, ИА Амител
Кадр из видео / t.me/kras_mash
Красноярка пришла в секс-шоп и вытащила с собой кучу "игрушек", не рассчитавшись. Об этом пишет Kras Mash.
Девушка привела с собой сожителя, а пока тот заговаривал зубы продавцу, набирала разного с полок. Вычислить воров удалось по онлайн-базе, потому что раньше они заказывали товары в этом магазине.
Владелец предложил разойтись миром, но получил отказ и пошёл в полицию. Правоохранителям сожители заявили, что не совершали кражу, а просто разыграли хозяина точки.
Ущерб они возместили, но не полностью. Заявление в полицию на пранкеров не подали.
10:16:52 24-04-2023
Ущерб они возместили, но не полностью - вытащить не смогли?