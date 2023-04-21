Сибирячка спасла старика с кучей пакетиков с пятитысячными купюрами

83-летний мужчина снял 600 тысяч рублей и пошёл помогать якобы дочери

21 апреля 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Красноярске женщине пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить стоявшего возле банкомата пенсионера в том, что его пытаются обмануть мошенники, сообщает ТВК.

Сибирячка после работы зашла в магазин и обратила внимание на старенького мужчину, который стоял возле банкомата и что-то обсуждал по телефону. В руках у него была куча пакетиков с пятитысячными купюрами.

"Я подошла и спросила: “Куда вы хотите перевести такую сумму денег?” Он сказал, что переводит дочери. Я понимаю, что ни один адекватный человек не отправит своего старого отца в банкомат переводить крупную сумму денег. Он стал меня уверять, что это дочь. Спросила в трубку, кто она. Девушка сказала, что она дочь – мол, забыла карту, у отца есть инструкция – он сейчас переведёт, отстаньте от него. Я сказала, что ничего ему переводить не дам и вызову полицию. Она кричала, давила на меня – мол, не имеете права, сейчас папе станет плохо", – рассказала женщина.

После этого сибирячка начала повышать голос, привлекая других покупателей, чтобы они подходили и помогали убеждать пенсионера, что ему позвонила мошенница.

"В этот момент дедушке дали инструкцию покинуть магазин. Я пошла за ним, позвонила в полицию. Девушка в трубке сказала дедушке ехать в другой банкомат. Он, не кладя трубку, идёт на остановку. Я останавливаю его, цепляюсь за рукав, прошу остановиться и дождаться полицию", – отметила жительница Красноярска.

Подошла мимо проходившая женщина и, поняв происходящее, тоже начала убеждать мужчину не ехать. Пока его отвлекали, сибирячка нажала на телефоне сброс вызова. После этого позвонила настоящая дочь с вопросом, почему она полдня не могла до него дозвониться. Она попросила не оставлять отца, никуда не уходить и дождаться её брата.

"Стоило только положить трубку, как начала трезвонить Москва с разных номеров. Мы не давали дедушке отвечать", – отметила женщина.

Как оказалось, 83-летний мужчина снял 600 тысяч рублей и пошёл помогать якобы дочери.