Сибирячка спасла старика с кучей пакетиков с пятитысячными купюрами
83-летний мужчина снял 600 тысяч рублей и пошёл помогать якобы дочери
21 апреля 2023, 14:14, ИА Амител
В Красноярске женщине пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить стоявшего возле банкомата пенсионера в том, что его пытаются обмануть мошенники, сообщает ТВК.
Сибирячка после работы зашла в магазин и обратила внимание на старенького мужчину, который стоял возле банкомата и что-то обсуждал по телефону. В руках у него была куча пакетиков с пятитысячными купюрами.
"Я подошла и спросила: “Куда вы хотите перевести такую сумму денег?” Он сказал, что переводит дочери. Я понимаю, что ни один адекватный человек не отправит своего старого отца в банкомат переводить крупную сумму денег. Он стал меня уверять, что это дочь. Спросила в трубку, кто она. Девушка сказала, что она дочь – мол, забыла карту, у отца есть инструкция – он сейчас переведёт, отстаньте от него. Я сказала, что ничего ему переводить не дам и вызову полицию. Она кричала, давила на меня – мол, не имеете права, сейчас папе станет плохо", – рассказала женщина.
После этого сибирячка начала повышать голос, привлекая других покупателей, чтобы они подходили и помогали убеждать пенсионера, что ему позвонила мошенница.
"В этот момент дедушке дали инструкцию покинуть магазин. Я пошла за ним, позвонила в полицию. Девушка в трубке сказала дедушке ехать в другой банкомат. Он, не кладя трубку, идёт на остановку. Я останавливаю его, цепляюсь за рукав, прошу остановиться и дождаться полицию", – отметила жительница Красноярска.
Подошла мимо проходившая женщина и, поняв происходящее, тоже начала убеждать мужчину не ехать. Пока его отвлекали, сибирячка нажала на телефоне сброс вызова. После этого позвонила настоящая дочь с вопросом, почему она полдня не могла до него дозвониться. Она попросила не оставлять отца, никуда не уходить и дождаться её брата.
"Стоило только положить трубку, как начала трезвонить Москва с разных номеров. Мы не давали дедушке отвечать", – отметила женщина.
Как оказалось, 83-летний мужчина снял 600 тысяч рублей и пошёл помогать якобы дочери.
14:29:32 21-04-2023
спасибо женщине за бдительность и неравнодушие
14:38:32 21-04-2023
Заблокировать у стариков все входящие кроме родственников
15:02:34 21-04-2023
банки нужно наказывать , если человек в 83 года снимает такую сумму - не просто же так . Вроде как вводят закон по операциям . Посмотрим как работать будет
15:03:59 21-04-2023
Может пора уже принять что то на законодательном уровне типа снятие наличных (крупных сумм) лицами пенсионного (преклонного) возраста только через оператора банка, а то принимают всякую фигню типа есть мильен на счете доложи об этом Васерману.
15:57:49 21-04-2023
Гость (15:03:59 21-04-2023) Может пора уже принять что то на законодательном уровне типа... АГА , про Васермана улыбнуло))) СОВСЕМ РЕХНУЛИСЬ. Конкурс наверное в верхах, на самый дебильный закон устроили. старый девственник, совсем мозги сгнили
09:02:13 22-04-2023
600 000 это 120 пятитысячных. Откуда у старика куча пакетиков с пятитысячными? Он каждую купюру отдельно наковал?
09:17:35 22-04-2023
Когда я в банке снимала крупную сумму, меня спросили, не поступало ли мне странных звонков на телефон. Надо везде ввести такое правило, особенно для пожилых людей.