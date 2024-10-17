В Барнауле на фельдшера скорой помощи напал пациент

Молодой человек в нетрезвом виде ударил медработника по лицу

17 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Скорая помощь / Источник: amic.ru

Молодой барнаулец напал на фельдшера скорой, который оказывал ему медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю.

Ночью 15 октября охрана получила сигнал тревожной кнопки. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что 23-летний пациент с признаками пищевого отравления ударил одного из фельдшеров по лицу.

Прибывший патруль усмирил правонарушителя и увез в отдел полиции. Задержанный был пьян. Ему грозит уголовное преследование.