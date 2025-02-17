Сибирячка под наркотиками легла в ванну помыться и заживо сварилась в кипятке
Тело женщины нашел ее сожитель
17 февраля 2025, 14:48, ИА Амител
Ванная / Фото: rawpixel.com / Freepik
В Красноярском крае 32-летняя жительница Ачинска погибла в ванне с кипятком, сообщает РИА Новости.
"Поступило сообщение об обнаружении тела с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено", – рассказали в региональном СК.
Женщина проживала в квартире вместе с мужчиной. По данным следствия, сожители употребляли наркотики.
14:54:37 17-02-2025
варёно-соленая получилась
15:16:55 17-02-2025
Гость (14:54:37 17-02-2025) варёно-соленая получилась... У нас две новости, хорошая и плохая .
1.Ваша жена утонула
2.мы её достали, там куча раков
14:55:19 17-02-2025
ну вот, пора воду горячую запрещать
15:14:53 17-02-2025
Гость (14:55:19 17-02-2025) ну вот, пора воду горячую запрещать... "телесных повреждений не обнаружено" - от огорчения спеклась???
15:52:15 17-02-2025
Musik (15:14:53 17-02-2025) "телесных повреждений не обнаружено" - от огорчения спеклась... термические ожоги для них не телесные))
15:04:48 17-02-2025
сомнительно, но ок.
- За сколько времени ванна наполнится водой?
- Ванны разные и в длину (150-180 см. ) и в ширину тоже.Отсюда и объемы их различаются.
Взяв очень так средние значения получим что ванна заполнится водой от 16 минут до 46 минут.
- Какая температура горячей воды в кране ?
- Температура горячей воды в кране должна быть в пределах 60–75 °C. Это предусмотрено правилами СанПиН 2.1.4.2496-09. 1
- Какая температура воды для того чтобы получить ожог ?
- Вода температурой 60 градусов может вызвать серьезный ожог всего за полминуты контакта с ней
16:27:10 17-02-2025
Шинник (15:04:48 17-02-2025) сомнительно, но ок.- За сколько времени ванна наполнится... у меня из крана течет 95 градусов. специально мерял.
когда на улке холодно - вааще кипяток прет.
19:16:52 17-02-2025
Шинник (15:04:48 17-02-2025) сомнительно, но ок.- За сколько времени ванна наполнится... Наполнила ванну кипятком и шагнула, от шока потеряла сознание, сварилась.
18:52:16 17-02-2025
Шинник (15:04:48 17-02-2025) сомнительно, но ок.- За сколько времени ванна наполнится... возможно что под веществами она не чувствовала боли, для нее кипяток как для нас теплая водичка
19:18:18 17-02-2025
Насмотрятся некоторые про Конька-горбунка и ну ванны молодильные принимать!
20:49:02 17-02-2025
хорошо же, пусть такие выпиливаются
21:18:29 17-02-2025
А ещё говорят, что люди развлекаться не умеют! Брешут!