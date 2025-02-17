Сибирячка под наркотиками легла в ванну помыться и заживо сварилась в кипятке

Тело женщины нашел ее сожитель

17 февраля 2025, 14:48, ИА Амител

Ванная / Фото: rawpixel.com / Freepik

В Красноярском крае 32-летняя жительница Ачинска погибла в ванне с кипятком, сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение об обнаружении тела с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено", – рассказали в региональном СК.

Женщина проживала в квартире вместе с мужчиной. По данным следствия, сожители употребляли наркотики.