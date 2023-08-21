Сибирячка погибла в ДТП, когда спешила к умершему мужу
При выезде с дворовой территории столкнулась с машиной
21 августа 2023, 13:08, ИА Амител
Фото: t.me/shot_shot
В Омске в аварии погибла 28-летняя женщина, которая ехала к совершившему суицид мужу, сообщает Telegram-канал SHOT.
"На автомобиле Honda Torneo при выезде с дворовой территории столкнулась с машиной Hyundai. Женщина разбилась насмерть, четыре пассажира Hyundai пострадали, водитель уцелел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день 30-летний муж женщины совершил суицид, поэтому она срочно выехала на место трагедии.
13:50:35 21-08-2023
Рядышком положат
14:42:42 21-08-2023
Гость (13:50:35 21-08-2023) Рядышком положат ... суицидников раньше хоронили за забором
15:16:02 21-08-2023
Гость (14:42:42 21-08-2023) суицидников раньше хоронили за забором... Когда раньше? При коммунистах?
17:29:14 21-08-2023
Гость (15:16:02 21-08-2023) Когда раньше? При коммунистах?... По правилам всех религий самоубийц хоронили за территорией кладбища, потому что самоубийство это страшный грех. Причем здесь коммунисты?
14:14:55 21-08-2023
с собой забрал.
14:15:33 21-08-2023
жуткая история. недостойная новостной ленты.
15:20:25 21-08-2023
Не надо садиться за руль в состоянии стресса.
15:45:40 21-08-2023
Это ж с какой скоростью нужно было гнать что бы сразу на смерть выезжая с придомовой?
20:25:44 21-08-2023
Под каток попала?