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Сибирячка погибла в ДТП, когда спешила к умершему мужу

При выезде с дворовой территории столкнулась с машиной

21 августа 2023, 13:08, ИА Амител

Фото: t.me/shot_shot
Фото: t.me/shot_shot

В Омске в аварии погибла 28-летняя женщина, которая ехала к совершившему суицид мужу, сообщает Telegram-канал SHOT.

"На автомобиле Honda Torneo при выезде с дворовой территории столкнулась с машиной Hyundai. Женщина разбилась насмерть, четыре пассажира Hyundai пострадали, водитель уцелел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день 30-летний муж женщины совершил суицид, поэтому она срочно выехала на место трагедии.

ДТП омская область

Комментарии 9

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Гость

13:50:35 21-08-2023

Рядышком положат

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Гость

14:42:42 21-08-2023

Гость (13:50:35 21-08-2023) Рядышком положат ... суицидников раньше хоронили за забором

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Гость

15:16:02 21-08-2023

Гость (14:42:42 21-08-2023) суицидников раньше хоронили за забором... Когда раньше? При коммунистах?

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Гость

17:29:14 21-08-2023

Гость (15:16:02 21-08-2023) Когда раньше? При коммунистах?... По правилам всех религий самоубийц хоронили за территорией кладбища, потому что самоубийство это страшный грех. Причем здесь коммунисты?

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счетчик

14:14:55 21-08-2023

с собой забрал.

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Гость

14:15:33 21-08-2023

жуткая история. недостойная новостной ленты.

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Гость

15:20:25 21-08-2023

Не надо садиться за руль в состоянии стресса.

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Гость

15:45:40 21-08-2023

Это ж с какой скоростью нужно было гнать что бы сразу на смерть выезжая с придомовой?

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Гость

20:25:44 21-08-2023

Под каток попала?

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