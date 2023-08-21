Сибирячка погибла в ДТП, когда спешила к умершему мужу

При выезде с дворовой территории столкнулась с машиной

21 августа 2023, 13:08, ИА Амител

Фото: t.me/shot_shot

В Омске в аварии погибла 28-летняя женщина, которая ехала к совершившему суицид мужу, сообщает Telegram-канал SHOT.

"На автомобиле Honda Torneo при выезде с дворовой территории столкнулась с машиной Hyundai. Женщина разбилась насмерть, четыре пассажира Hyundai пострадали, водитель уцелел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день 30-летний муж женщины совершил суицид, поэтому она срочно выехала на место трагедии.