Сибирячка продала дом, квартиру и два автомобиля, чтобы сохранить номер телефона

Позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора

25 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области 50-летняя женщина после общения по телефону с мошенниками перечислила им 7,6 млн рублей, пишет "Сибдепо".

Сибирячке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора. Он заявил, что какие-то злоумышленники пытаются изменить номер телефона женщины, привязанный к ее банковскому приложению.

"Потерпевшая заложила свою машину ВАЗ-2107 и убедила супруга совершить эту же процедуру с его автомобилем Renault Duster. За оба транспортных средства семейная пара получила заем в микрофинансовой организации под 80% годовых", – рассказали в региональном МВД.

Женщине также позвонил "следователь", который убедил продать частный дом и двухкомнатную квартиру с мебелью. Деньги она также перечислила на указанные счета. После этого сибирячка догадалась, что ее обманули мошенники.