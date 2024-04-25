Сибирячка продала дом, квартиру и два автомобиля, чтобы сохранить номер телефона
Позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора
25 апреля 2024, 17:45, ИА Амител
В Кемеровской области 50-летняя женщина после общения по телефону с мошенниками перечислила им 7,6 млн рублей, пишет "Сибдепо".
Сибирячке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора. Он заявил, что какие-то злоумышленники пытаются изменить номер телефона женщины, привязанный к ее банковскому приложению.
"Потерпевшая заложила свою машину ВАЗ-2107 и убедила супруга совершить эту же процедуру с его автомобилем Renault Duster. За оба транспортных средства семейная пара получила заем в микрофинансовой организации под 80% годовых", – рассказали в региональном МВД.
Женщине также позвонил "следователь", который убедил продать частный дом и двухкомнатную квартиру с мебелью. Деньги она также перечислила на указанные счета. После этого сибирячка догадалась, что ее обманули мошенники.
18:44:31 25-04-2024
Ну в 50 то лет можно же ещё соображать, не старая ещё.
19:12:30 25-04-2024
А как догадалась то?
11:06:30 26-04-2024
Гость (19:12:30 25-04-2024) А как догадалась то? ... вряд ли сама. наверное, кто-то подсказал.
19:31:20 25-04-2024
Быстро догадалась . Всего на втором ходу. Молодец бабёшка и мужик еёшный (без дастера который уже)!
21:26:54 25-04-2024
Молодец, быстро догадалась!
21:27:02 25-04-2024
Интересно, сколько денег то было на карте, ради сохранения которой она всё продала?
21:50:32 25-04-2024
Нисколько таких не жалко
08:20:00 26-04-2024
ну и тупые,а позвонить оператору ума не хватило?
08:54:48 26-04-2024
Нельзя быть таким доверчивым в наше время! Сколько предупреждений и все в пустую, народ какой то затуманенный и запуганный у нас, верят всему и во все, потом расплачиваются дорого за свою глупость!
09:11:28 26-04-2024
"Здравствуйте, я из МТС, неизвестные пытаются изменить номер телефона для доступа в СБ онлайн , чтобы у них ничего не получилось, вы должны продать всё движимое и недвижимое и перевести деньги на счет , который я Вам продиктую". Так это происходит?
Возникает сразу несколько вопросов
1. Какое отношение сотрудник сотового оператора имеет к банку?
2. КАК перечисление денег на не пойми какой счет помешает мошенникам получить доступ к личному кабинету?
3. Почему бы не позвонить в банк для уточнения полученной информации?
4 Почему бы на всякий случай не перевести все средства на карту мужа?
5. Процесс продажи недвижимости занимает 2-3 недели. У жертв за это время мозг вообще ни разу не попытался проанализировать происходящее?
09:28:22 26-04-2024
Бред какой-то, неужели настолько тупая семейка
10:48:10 26-04-2024
В семье кто то умный должен быть иначе вот такой результат
11:46:06 26-04-2024
то ли под гипнозом