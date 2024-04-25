НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка продала дом, квартиру и два автомобиля, чтобы сохранить номер телефона

Позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора

25 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: unsplash.com
Смартфон в руке / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области 50-летняя женщина после общения по телефону с мошенниками перечислила им 7,6 млн рублей, пишет "Сибдепо".

Сибирячке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотового оператора. Он заявил, что какие-то злоумышленники пытаются изменить номер телефона женщины, привязанный к ее банковскому приложению.

"Потерпевшая заложила свою машину ВАЗ-2107 и убедила супруга совершить эту же процедуру с его автомобилем Renault Duster. За оба транспортных средства семейная пара получила заем в микрофинансовой организации под 80% годовых", – рассказали в региональном МВД.

Женщине также позвонил "следователь", который убедил продать частный дом и двухкомнатную квартиру с мебелью. Деньги она также перечислила на указанные счета. После этого сибирячка догадалась, что ее обманули мошенники.

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия

Кемеровская область Мошенники

Комментарии 13

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Гость

18:44:31 25-04-2024

Ну в 50 то лет можно же ещё соображать, не старая ещё.

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Гость

19:12:30 25-04-2024

А как догадалась то?

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Элен без ребят

11:06:30 26-04-2024

Гость (19:12:30 25-04-2024) А как догадалась то? ... вряд ли сама. наверное, кто-то подсказал.

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Гость

19:31:20 25-04-2024

Быстро догадалась . Всего на втором ходу. Молодец бабёшка и мужик еёшный (без дастера который уже)!

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Гость

21:26:54 25-04-2024

Молодец, быстро догадалась!

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Гость

21:27:02 25-04-2024

Интересно, сколько денег то было на карте, ради сохранения которой она всё продала?

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Гость

21:50:32 25-04-2024

Нисколько таких не жалко

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Гость

08:20:00 26-04-2024

ну и тупые,а позвонить оператору ума не хватило?

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Гость

08:54:48 26-04-2024

Нельзя быть таким доверчивым в наше время! Сколько предупреждений и все в пустую, народ какой то затуманенный и запуганный у нас, верят всему и во все, потом расплачиваются дорого за свою глупость!

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Гость

09:11:28 26-04-2024

"Здравствуйте, я из МТС, неизвестные пытаются изменить номер телефона для доступа в СБ онлайн , чтобы у них ничего не получилось, вы должны продать всё движимое и недвижимое и перевести деньги на счет , который я Вам продиктую". Так это происходит?
Возникает сразу несколько вопросов
1. Какое отношение сотрудник сотового оператора имеет к банку?
2. КАК перечисление денег на не пойми какой счет помешает мошенникам получить доступ к личному кабинету?
3. Почему бы не позвонить в банк для уточнения полученной информации?
4 Почему бы на всякий случай не перевести все средства на карту мужа?
5. Процесс продажи недвижимости занимает 2-3 недели. У жертв за это время мозг вообще ни разу не попытался проанализировать происходящее?

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Гость

09:28:22 26-04-2024

Бред какой-то, неужели настолько тупая семейка

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Гость

10:48:10 26-04-2024

В семье кто то умный должен быть иначе вот такой результат

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гостья

11:46:06 26-04-2024

то ли под гипнозом

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