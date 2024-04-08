Житель Алтая продал машину, набрал кредитов и отдал мошеннику более 5 млн рублей
Мужчине предложили зарегистрироваться на инвестиционной платформе
08 апреля 2024, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае разыскивают мошенников, похитивших у местного жителя более 5 млн рублей, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 55-летний житель Рубцовска, который решил инвестировать деньги в деятельность крупной компании.
"В интернете увидел заманчивое предложение об инвестициях. Через некоторое время мужчине поступил звонок от якобы представителя этой компании, который предложил пройти регистрацию на инвестиционной платформе и вложить денежные средства для получения прибыли", – рассказали в ведомстве.
Мужчина вложил свои накопления в размере более 300 тыс. рублей. После продал автомобиль и инвестировал еще 400 тыс. рублей. Также он оформил в различных банках кредиты на сумму свыше 4 млн рублей.
"Следуя указаниям неизвестного, мужчина переводил деньги различными суммами на абонентские номера", – отметили в МВД.
17:56:36 08-04-2024
Не в полицию надо было обращаться. А в Клинику Ю.Эрдмана.
09:08:19 09-04-2024
Сколько предупреждений, предостережений и всё бестолку.