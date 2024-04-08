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Житель Алтая продал машину, набрал кредитов и отдал мошеннику более 5 млн рублей

Мужчине предложили зарегистрироваться на инвестиционной платформе

08 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com
Смартфон / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае разыскивают мошенников, похитивших у местного жителя более 5 млн рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 55-летний житель Рубцовска, который решил инвестировать деньги в деятельность крупной компании.

"В интернете увидел заманчивое предложение об инвестициях. Через некоторое время мужчине поступил звонок от якобы представителя этой компании, который предложил пройти регистрацию на инвестиционной платформе и вложить денежные средства для получения прибыли", – рассказали в ведомстве.

Мужчина вложил свои накопления в размере более 300 тыс. рублей. После продал автомобиль и инвестировал еще 400 тыс. рублей. Также он оформил в различных банках кредиты на сумму свыше 4 млн рублей.

"Следуя указаниям неизвестного, мужчина переводил деньги различными суммами на абонентские номера", – отметили в МВД.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 2

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Гость

17:56:36 08-04-2024

Не в полицию надо было обращаться. А в Клинику Ю.Эрдмана.

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Гость

09:08:19 09-04-2024

Сколько предупреждений, предостережений и всё бестолку.

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