Сибирячка сбила пятилетнего ребенка и обвинила его маму в жадности

Мальчику вставили вместо лобной кости металлический протез, а топ-менеджер одной из компаний, сбившая ребенка, отказалась добровольно ему помогать

01 сентября 2023, 13:07, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирске виновница ДТП, в котором пятилетний мальчик получил тяжелые травмы, не только избежала наказания - суд прекратил дело по истечении срока давности, но и не выплачивает деньги семье пострадавшего, пишет "КП-Новосибирск".

ДТП произошло 24 июля 2021 года. Как рассказала виновница аварии, ей было плохо из-за недавней смерти супруга, поэтому она за рулем потеряла сознание, выехала с дороги и влетела прямо в мальчика.

Женщина рассказала, что потратила 28 000 рублей на соки и фрукты для ребенка. Однако родители мальчика предложили ей выплатить по мирному соглашению 500 000 рублей и оплатить медицинские процедуры в течение трех лет, если они потребуются. Это виновницу ДТП возмутило.

"Сказали, если до начала 2023 года не подпишу договор, то буду платить уже больше миллиона. Тем временем мое дело дошло до суда. Но на суде слушали всех свидетелей, вот дело и затянулось. Я сама хотела, чтобы меня осудили. Но сроки истекли, а в этом я не виновата", - рассказала сибирячка.

При этом, как отмечает издание, она просила, чтобы в мировом соглашении было написано о прекращении уголовного дела.

Мама ребенка отметила, что сыну еще не раз придется пройти обследования.

"Никто не знает, как аукнутся эта травма и операция. Я не понимаю, как человек, натворивший такое, может говорить, что мы требуем что-то лишнее", - недоумевает она.

Теперь виновницу ожидает гражданский процесс. Раз она не хочет выплачивать компенсацию добровольно, родители ребенка заявили требования о выплате.