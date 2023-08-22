Сибирячка сломала пополам мужа, не хотевшего давать ей машину
Мужчину отвезли в реанимацию, а женщину в полицию
22 августа 2023, 12:45, ИА Амител
В Кемеровской области женщина в автомобиле, на капоте которого лежал супруг, на большой скорости врезалась в попутную машину, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Междуреченске. Как выяснилось, сибирячка хотела уехать на машине супруга, а он попытался этого не допустить, поэтому запрыгнул на капот.
Женщину не смутила "помеха" и она поехала на большой скорости. На перекрестке она специально врезалась в стоящий впереди автомобиль. В итоге мужчина в буквальном смысле оказался между двумя машинами.
"Супруги находились в бракоразводном процессе, а теперь он - в реанимации, она - в полиции", - говорится в сообщении.
12:48:38 22-08-2023
Кака така любовь ???
12:51:33 22-08-2023
кака любовь
13:46:43 22-08-2023
Надеюсь они не успели дать потомство)
13:55:27 22-08-2023
Бабёшка огонь! Такую бы к пятничной сауне найти
14:08:03 22-08-2023
бы к пятничной сауне найти - в полиции сидит.. а вам охота хрясть и пополам?
10:38:11 23-08-2023
бойся корову спереди, кобылу сзади, дурную бабу со всех сторон