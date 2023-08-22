НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка сломала пополам мужа, не хотевшего давать ей машину

Мужчину отвезли в реанимацию, а женщину в полицию

22 августа 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: vk.com/shot.shorts
Фото: vk.com/shot.shorts

В Кемеровской области женщина в автомобиле, на капоте которого лежал супруг, на большой скорости врезалась в попутную машину, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Междуреченске. Как выяснилось, сибирячка хотела уехать на машине супруга, а он попытался этого не допустить, поэтому запрыгнул на капот.

Женщину не смутила "помеха" и она поехала на большой скорости. На перекрестке она специально врезалась в стоящий впереди автомобиль. В итоге мужчина в буквальном смысле оказался между двумя машинами.

"Супруги находились в бракоразводном процессе, а теперь он - в реанимации, она - в полиции", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/shot_shot

Сибирячка погибла в ДТП, когда спешила к умершему мужу

При выезде с дворовой территории столкнулась с машиной
НОВОСТИПроисшествия
мужчины и женщины Кемеровская область

Комментарии 6

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Гость

12:48:38 22-08-2023

Кака така любовь ???

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Гость

12:51:33 22-08-2023

кака любовь

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Гость

13:46:43 22-08-2023

Надеюсь они не успели дать потомство)

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Гость

13:55:27 22-08-2023

Бабёшка огонь! Такую бы к пятничной сауне найти

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Гость

14:08:03 22-08-2023

бы к пятничной сауне найти - в полиции сидит.. а вам охота хрясть и пополам?

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Гость

10:38:11 23-08-2023

бойся корову спереди, кобылу сзади, дурную бабу со всех сторон

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