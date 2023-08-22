Сибирячка сломала пополам мужа, не хотевшего давать ей машину

Мужчину отвезли в реанимацию, а женщину в полицию

22 августа 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: vk.com/shot.shorts

В Кемеровской области женщина в автомобиле, на капоте которого лежал супруг, на большой скорости врезалась в попутную машину, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Междуреченске. Как выяснилось, сибирячка хотела уехать на машине супруга, а он попытался этого не допустить, поэтому запрыгнул на капот.

Женщину не смутила "помеха" и она поехала на большой скорости. На перекрестке она специально врезалась в стоящий впереди автомобиль. В итоге мужчина в буквальном смысле оказался между двумя машинами.









ДТП в Междуреченске / Фото: кадр из видео