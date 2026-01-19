Сибирячка совершила одиночное путешествие длиной 8 тысяч километров в новогодние праздники

Любовь к путешествиям появилась у нее еще в детстве

38-летняя жительница Новосибирска Юлия Задорожная за новогодние каникулы в одиночку проехала почти восемь тысяч километров по странам Средней Азии, побывав в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. О своем необычном автопутешествии она рассказала "КП-Новосибирск".

Юлия признается, что любовь к путешествиям появилась у нее еще в детстве. Она зачитывалась книгами о морских приключениях и географических открытиях и всегда представляла себя на месте героев.

«Мне казалось жизненной необходимостью увидеть то, о чем я читала. Я путешествую всегда, когда у меня есть возможность. Моя любимая шутка: "А чем мне еще заниматься с такой фамилией?"» – рассказала Юлия.

Долгое время поездки она совмещала с серьезной профессией: около 20 лет работала юристом. Однако недавно решила полностью изменить жизнь и исполнить детскую мечту – стать писателем.

«Я писала с детства и поняла, что пора реализовывать свои желания. Сейчас заканчиваю приключенческий роман, и, конечно, там есть путешествия», – поделилась сибирячка.

Поездку по Средней Азии Юлия изначально намечала на лето, но новогодние планы сорвались. «Я поняла, что не хочу терять время, сидеть дома и смотреть в тазик с оливье, поэтому собралась зимой», – рассказала она. На подготовку ушло всего три дня. Свой Suzuki Юлия оборудовала для ночевок, взяла запчасти, инструменты, канистру с топливом, лопату, домкрат и навигацию.

В путь она отправилась 28 декабря, заранее предупредив родственников и друзей о маршруте.

«Сейчас рядом нет человека, с которым я могла бы разделить эти приключения, но для меня это не повод оставаться дома. Я всегда на связи с близкими. Они знают, где я и что со мной», – пояснила Юлия.

Маршрут начался с Казахстана – с заездом в Алматы и купанием в горячих источниках. Затем она пересекла границу с Киргизией, посетила Бишкек, Ош и село Сары-Таш, где поднялась в горы. Далее путешественница въехала в Таджикистан, прошла перевал Акбайтал, проехала по Памирскому тракту до Хорога, двигалась вдоль границы с Афганистаном до Куляба и добралась до Душанбе. После этого Юлия посетила Узбекистан – Самарканд и Ташкент. В Бухару заехать не успела и решила отложить ее на следующий раз.

По словам сибирячки, в дороге она постоянно сталкивалась с гостеприимством местных жителей.

«В Таджикистане и Киргизии полицейские останавливали меня, чтобы просто спросить, все ли в порядке», – рассказала она. Поломки в пути тоже случались: потек амортизатор, а позже развалился демпфер. «Запчасти были с собой, потому что "Сузуки" за границей не слишком популярная машина. В Душанбе я заехала на ремонт, и с меня отказались брать деньги, сказав: "Вы наш гость, мы рады вам помочь"», – поделилась Юлия.

Даже на горной таможне ее усадили пить чай с конфетами, пока оформляли документы.

«Я благодарна этим странам за гостеприимство. Путешествия – это мой смысл жизни, в них я чувствую себя на своем месте», – отметила она.

