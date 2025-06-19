Сибирячка судится с отелем, в котором разбила голову, поскользнувшись у бассейна

Руководство отеля вины не признало, но нескользящее покрытие у бассейна все же постелили

19 июня 2025, 20:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирска подала в суд на отель, в котором в феврале 2023 года разбила голову у бассейна, пишет "КП-Новосибирск". Женщина приехала туда отдохнуть вместе с двумя маленькими детьми.

"Я спускалась по лестнице из уличного бассейна во внутренний бассейн, где уже были мои дети. Я была в купальнике и резиновых сланцах, поскользнулась на мокром полу и затылком ударилась о пол рядом с бассейном. На пару секунд потеряла сознание, когда очнулась, у меня текла кровь. Люди рядом бросились на помощь, меня посадили на полу, я попросила позвать сотрудников отеля. Один из них помог дойти до номера с маленькими детьми, другой вызвал скорую", – рассказала сибирячка.

Женщину увезли в нейрохирургическое отделение ГКБ № 1 с черепно-мозговой травмой. МРТ показало ушиб головного мозга с внутренним кровотечением. Операция пациентке не потребовалась, но в стационаре она находилась почти месяц.

По словам сибирячки, через три месяца руководство отеля связалось с ней и предложило отдых в другом месте за их счет. Женщина отказалась, поскольку ей нужны были деньги на лечение и "отдыхать у них снова никакого желания не было".

Сибирячка направила досудебную претензию – руководство отеля не признало своей вины. Знакомые женщины рассказали ей, что после инцидента у бассейна появились деревянные коврики и нескользящее покрытие.

"Судмедэкспертиза установила, что мне был нанесен вред здоровью средней тяжести. Но я понимаю, что последствия травмы останутся со мной навсегда: у меня снизилась концентрация внимания, я стала сильнее уставать и плохо справляться с нагрузками. По ощущениям, я стала хуже видеть, врачи пока это не подтвердили. Я наблюдаюсь у невролога, мне приходится проходить курс необходимых препаратов и ставить уколы. Еще я вынуждена ежегодно делать МРТ", – говорит женщина.

Юрист Виолетта Захаренко, защищающая интересы сибирячки, помогла подать иск к отелю о компенсации вреда здоровью и морального ущерба. В самом же отеле комментировать инцидент отказались.