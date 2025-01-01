Сибирячка требует 5 млн рублей за смерть матери в больнице
Медики написали три разных времени смерти в разных документах
01 января 2025, 17:00, ИА Амител
Жительница Новосибирской области требует компенсацию морального вреда с больницы, в которую одновременно попали ее мать и отец, пишет "КП-Новосибирск".
Трагическая история произошла три года назад – 31 декабря 2021 года. В этот день отец сибирячки понял, что заболел коронавирусом, а маме стало плохо через пару дней. В поликлинике дежуривший в праздники врач назначил антибиотики и отправил домой.
5 января пара снова обратилась в больницу, тогда их госпитализировали, даже положили в одну палату. Сибирячка уверяет, что все праздничные дни родителям кололи один и тот же антибиотик, хотя он не помогал.
"Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли", – рассказала она.
По ее словам, лечили маму от бронхита. 12 января женщине резко стало плохо: началась одышка, упала сатурация легких. Ее поместили в реанимацию, 30 января она умерла.
"Медики написали три разных времени смерти в разных документах: какое верное, до сих пор неясно", – отметила сибирячка.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Была назначена экспертиза, но ее результаты до сих пор не пришли.
Параллельно с уголовным делом сибирячка подала гражданский иск в суд. Потребовала компенсацию морального вреда – 5 млн рублей.
18:06:15 01-01-2025
правильно!
19:05:39 01-01-2025
А что меняется из-за этой неточности?
21:07:12 01-01-2025
Гость (19:05:39 01-01-2025) А что меняется из-за этой неточности?... Безответственность и безнаказанность.
07:17:41 02-01-2025
Гость (21:07:12 01-01-2025) Безответственность и безнаказанность.... а своих сразу лечат причем быстро и антибиотики правильные и нужные колят и не калечат и не издеваются.
А над другими они только так и могут
00:03:01 02-01-2025
как-то мало... мировое при авто-аварии с убийством от 10 млн.