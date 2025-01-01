Сибирячка требует 5 млн рублей за смерть матери в больнице

Медики написали три разных времени смерти в разных документах

01 января 2025, 17:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирской области требует компенсацию морального вреда с больницы, в которую одновременно попали ее мать и отец, пишет "КП-Новосибирск".

Трагическая история произошла три года назад – 31 декабря 2021 года. В этот день отец сибирячки понял, что заболел коронавирусом, а маме стало плохо через пару дней. В поликлинике дежуривший в праздники врач назначил антибиотики и отправил домой.

5 января пара снова обратилась в больницу, тогда их госпитализировали, даже положили в одну палату. Сибирячка уверяет, что все праздничные дни родителям кололи один и тот же антибиотик, хотя он не помогал.

"Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли", – рассказала она.

По ее словам, лечили маму от бронхита. 12 января женщине резко стало плохо: началась одышка, упала сатурация легких. Ее поместили в реанимацию, 30 января она умерла.

"Медики написали три разных времени смерти в разных документах: какое верное, до сих пор неясно", – отметила сибирячка.

Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Была назначена экспертиза, но ее результаты до сих пор не пришли.

Параллельно с уголовным делом сибирячка подала гражданский иск в суд. Потребовала компенсацию морального вреда – 5 млн рублей.