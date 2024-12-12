Житель Новосибирска обвинил медиков в смерти своей пожилой матери

"А таких старых можно уже и не лечить", — заявил врач

12 декабря 2024, 20:10, ИА Амител

Медик со шприцом / Фото: amic.ru

Житель Новосибирска обвинил врачей в смерти своей 88-летней мамы. По мнению Ивана, сына умершей пенсионерки, медики проявили бездействие. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Валентина Колесникова, мать мужчины, тяжело заболела в июне текущего года. Антибиотик, выписанный врачом, не улучшил самочувствие женщины. Вскоре ее состояние ухудшилось еще сильнее, и сын вызвал скорую.

Врачи заподозрили у пенсионерки пневмонию. Обследования подтвердили диагноз, женщину госпитализировали в пульмонологическое отделение. Однако сына женщины возмутило дальнейшее поведение медиков.

"Лечащий врач впервые увидел мою маму, он произнес такую фразу: "А таких старых можно уже и не лечить". Как это понимать?" – рассказал он.

20 июня состояние пациентки резко ухудшилось, но в реанимацию ее перевели лишь 22 июня. Как рассказал Иван, было уже поздно – женщина умерла.

После смерти матери Иван обратился в правоохранительные органы, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела, однако столкнулся с проблемами: ему выдали свидетельство о смерти с неверной датой, а медицинские документы не предоставили.

Юристы посоветовали мужчине требовать документы от больницы и подавать жалобы в прокуратуру и СК.

"Кроме того, можно параллельно подать гражданский иск в суд и потребовать от больницы компенсации морального вреда", – считает адвокат Ольга Зиновьева.

По ее словам, в рамках судебного разбирательства должны провести экспертизу, которая установит, виноваты ли врачи в смерти пациентки.