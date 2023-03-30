Сибирячка устроила фотосессию в луже – в купальнике и с шезлонгом

Больше всего удивлены были проезжающие мимо автомобилисты

30 марта 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: Виталий Цуканов / nsk.kp.ru

В Новосибирске студентка в купальнике устроила фотосессию в луже, когда погода порадовала солнцем и южным ветром, пишет "КП-Новосибирск".

Татьяна в бикини гуляла по огромным лужам на одной из улиц. С собой она взяла шезлонг и бокал с вишнёвым соком.

"Это моё море", – с иронией отметила девушка.

Больше всего удивлены были проезжающие мимо автомобилисты, которые "сворачивали головы" при виде красотки в купальнике.