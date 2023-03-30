Сибирячка устроила фотосессию в луже – в купальнике и с шезлонгом
Больше всего удивлены были проезжающие мимо автомобилисты
30 марта 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: Виталий Цуканов / nsk.kp.ru
В Новосибирске студентка в купальнике устроила фотосессию в луже, когда погода порадовала солнцем и южным ветром, пишет "КП-Новосибирск".
Татьяна в бикини гуляла по огромным лужам на одной из улиц. С собой она взяла шезлонг и бокал с вишнёвым соком.
"Это моё море", – с иронией отметила девушка.
Больше всего удивлены были проезжающие мимо автомобилисты, которые "сворачивали головы" при виде красотки в купальнике.
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