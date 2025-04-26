Сибирячка в последний момент спасла женщину от приближающегося поезда
Девушка не жалеет, что рискнула собственной жизнью
26 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
В Новосибирске дежурная по переезду Новосибирск – Западный спасла женщину от приближающегося поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской железной дороги.
Девушка убеждена, что риск не напрасен, потому что ей все же удалось сохранить жизнь женщины. В публикации отмечается, что прохожая не реагировала ни на предупреждающие сигналы поезда, ни на крики работницы железной дороги.
"Не раздумывая, бросилась к женщине. Когда пересматривала видео с камер, поняла, что действовала сильно решительно, стало страшно. Но главное – человек спасен", – рассказала дежурная.
09:41:27 26-04-2025
А если её парень бросил?
15:41:32 26-04-2025
Гость (09:41:27 26-04-2025) А если её парень бросил?... Парень не поезд, другой подойдёт.
10:15:33 26-04-2025
еще одна ненормальная суицидница
10:20:38 26-04-2025
Дежурная всё верно сделала. Чётко, без вариантов. Не сегодня и не на её переезде.
16:44:38 26-04-2025
у меня дед на перегоне на крейсерской так задавил одну старушку. году в 1960м, так даже суда не было