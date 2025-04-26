Сибирячка в последний момент спасла женщину от приближающегося поезда

Девушка не жалеет, что рискнула собственной жизнью

26 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

В Новосибирске дежурная по переезду Новосибирск – Западный спасла женщину от приближающегося поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской железной дороги.

Девушка убеждена, что риск не напрасен, потому что ей все же удалось сохранить жизнь женщины. В публикации отмечается, что прохожая не реагировала ни на предупреждающие сигналы поезда, ни на крики работницы железной дороги.