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На Алтае сотрудники РЖД спасли кота, а не выкинули из электрички

Питомца назвали Эликом, от слова "электричка"

08 февраля 2024, 15:55, ИА Амител

Спасенный кот / Фото: brl.mk.ru со ссылкой на сотрудников транспортной безопасности
Спасенный кот / Фото: brl.mk.ru со ссылкой на сотрудников транспортной безопасности

В Алтайском крае во время вечернего обхода электропоезда, следующего по маршруту Черепаново – Барнаул, сотрудники транспортной безопасности обнаружили оставленного кота, сообщает "МК-Барнаул".

Сумка с котенком-подростком стояла около поручня на выходе из тамбура. О находке сообщили оперативному дежурному: приняли решение не выкидывать, а пристроить.

Котенка назвали Эликом, от слова "электричка". Сомнений в том, что его бросили, у сотрудников нет – вряд ли кто-то будет оставлять питомца в закрытой сумке в грязном тамбуре. Более того, никто его и не ищет.

"Он очень хороший и ласковый. Ест все: даже ряженку с хлебом", – рассказала сотрудница транспортной безопасности.

На данный момент кот находится в офисе, его хозяина ищут. Если он не найдется в ближайшее время, котенка оставит себе сотрудница "Алтай-Пригород".

Ранее в Кировской области произошел скандал: проводница выкинула из поезда кота Твикса, который ехал по билету. В итоге питомец замерз насмерть.

Алтайский край Хорошие новости РЖД

Комментарии 8

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Гость

16:01:09 08-02-2024

Молодцы)

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Гость

16:14:09 08-02-2024

так теперь попробуй выкинь - такой шум поднимется. больше то в стране обсуждать нечего (или нельзя)

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Гость

16:25:56 08-02-2024

Не выкинул кота из поезда - хороший человек. А если вы-ки-нул!!!? Плохой ты! И вовсе не человек даже!!! Да будет так! Аминь!

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Гость

16:29:08 08-02-2024

Очень хорошие люди. Видимо кот был сильно голодный, если ряженку стал есть. А хозяин - бессовестный!

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Гость

17:06:25 08-02-2024

Спасибо сотрудникам за спасенную пушистую жизнь, он отплатит хозяйке лаской и любовью. Глазища какие зеленые, красавец! Живи долго, будь здоров!

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Гость

17:29:51 08-02-2024

Я б тоже нен стал кота выкидывать ни за что! На ближайшей станции сдал бы его на шаурму и вася-кот, конечно же предварительно откормив его ряженкой. Не благодарите!

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Гость

19:01:45 08-02-2024

Завтра 12 котят вмест того, чтобы топить, оставлю в сумке в электричке - попробуйте выбросьте! Теперь не слезете с этой темы, сами виноваты. Поддались, хотя правы были.

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Гость

10:48:23 09-02-2024

Кот симпатичный. Где он сейчас? Я бы забрал.

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