На Алтае сотрудники РЖД спасли кота, а не выкинули из электрички

Питомца назвали Эликом, от слова "электричка"

08 февраля 2024, 15:55, ИА Амител

Спасенный кот / Фото: brl.mk.ru со ссылкой на сотрудников транспортной безопасности

В Алтайском крае во время вечернего обхода электропоезда, следующего по маршруту Черепаново – Барнаул, сотрудники транспортной безопасности обнаружили оставленного кота, сообщает "МК-Барнаул".

Сумка с котенком-подростком стояла около поручня на выходе из тамбура. О находке сообщили оперативному дежурному: приняли решение не выкидывать, а пристроить.

Котенка назвали Эликом, от слова "электричка". Сомнений в том, что его бросили, у сотрудников нет – вряд ли кто-то будет оставлять питомца в закрытой сумке в грязном тамбуре. Более того, никто его и не ищет.

"Он очень хороший и ласковый. Ест все: даже ряженку с хлебом", – рассказала сотрудница транспортной безопасности.

На данный момент кот находится в офисе, его хозяина ищут. Если он не найдется в ближайшее время, котенка оставит себе сотрудница "Алтай-Пригород".

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