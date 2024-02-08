На Алтае сотрудники РЖД спасли кота, а не выкинули из электрички
Питомца назвали Эликом, от слова "электричка"
08 февраля 2024, 15:55, ИА Амител
В Алтайском крае во время вечернего обхода электропоезда, следующего по маршруту Черепаново – Барнаул, сотрудники транспортной безопасности обнаружили оставленного кота, сообщает "МК-Барнаул".
Сумка с котенком-подростком стояла около поручня на выходе из тамбура. О находке сообщили оперативному дежурному: приняли решение не выкидывать, а пристроить.
Котенка назвали Эликом, от слова "электричка". Сомнений в том, что его бросили, у сотрудников нет – вряд ли кто-то будет оставлять питомца в закрытой сумке в грязном тамбуре. Более того, никто его и не ищет.
"Он очень хороший и ласковый. Ест все: даже ряженку с хлебом", – рассказала сотрудница транспортной безопасности.
На данный момент кот находится в офисе, его хозяина ищут. Если он не найдется в ближайшее время, котенка оставит себе сотрудница "Алтай-Пригород".
Ранее в Кировской области произошел скандал: проводница выкинула из поезда кота Твикса, который ехал по билету. В итоге питомец замерз насмерть.
16:01:09 08-02-2024
Молодцы)
16:14:09 08-02-2024
так теперь попробуй выкинь - такой шум поднимется. больше то в стране обсуждать нечего (или нельзя)
16:25:56 08-02-2024
Не выкинул кота из поезда - хороший человек. А если вы-ки-нул!!!? Плохой ты! И вовсе не человек даже!!! Да будет так! Аминь!
16:29:08 08-02-2024
Очень хорошие люди. Видимо кот был сильно голодный, если ряженку стал есть. А хозяин - бессовестный!
17:06:25 08-02-2024
Спасибо сотрудникам за спасенную пушистую жизнь, он отплатит хозяйке лаской и любовью. Глазища какие зеленые, красавец! Живи долго, будь здоров!
17:29:51 08-02-2024
Я б тоже нен стал кота выкидывать ни за что! На ближайшей станции сдал бы его на шаурму и вася-кот, конечно же предварительно откормив его ряженкой. Не благодарите!
19:01:45 08-02-2024
Завтра 12 котят вмест того, чтобы топить, оставлю в сумке в электричке - попробуйте выбросьте! Теперь не слезете с этой темы, сами виноваты. Поддались, хотя правы были.
10:48:23 09-02-2024
Кот симпатичный. Где он сейчас? Я бы забрал.