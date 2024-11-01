Сибирячка заставила 11-летнего сына выпить "Азелит"
Женщина не признает вину
01 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
В поселке Камарчага Красноярского края женщина заставила сына выпить чистящее средство "Азелит", сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент случился в июле 2024 года. Со слов ребенка, мать пришла домой пьяной, на что тот обозлился.
"Я на нее разозлился, и что-то сказал, что она пьет. Мама взяла кочергу и ударила по голове. Мне было больно, и я заплакал, пошла кровь из головы. Потом она взяла бутылку с чистящим средством, налила в кружку и сказала пить. Я взял кружку и выпил, так как был злой на то, что она пришла домой пьяная", – рассказал мальчик.
После этого его доставили в реанимацию с ожогами верхних дыхательных путей и сильными болями. Сейчас ребенок уже ходит в школу и идет на поправку. Скоро ему сделают еще одну операцию. Проживает он теперь вместе с братьями и сестрами дома с отцом.
Мать потерпевшего тем временем находится в СИЗО и не признает вину, утверждая, что не хотела убивать сына и "не думала о том, что он может умереть". "Хотела наказать и испугать за высказанные им в мой адрес слова о том, что лучше бы меня не было и так далее", – добавила сибирячка.
Женщину обвиняют в покушении на убийство. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
19:28:44 01-11-2024
Русская водка, что ты натворила
Русская водка, ты меня сгубила
Русская водка, черный хлеб, селедка
Весело веселье, тяжело похмелье
Традиционнеы смейные ценности!
10:06:08 02-11-2024
вот так вот тварь убила в мальчишке все справедливое и доброе...такие не имеют права размножаться