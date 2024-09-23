Сибирячка, которая три года живет с постковидным синдромом, вышла замуж

Анну Пахомову бросил бывший супруг и она уже не надеялась встретить новую любовь

23 сентября 2024, 23:35, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

35-летняя Анна Пахомова большую часть дня проводит в постели, спит под капельницами. Врачи ей сказали: во всем виноват постковидный синдром. Как сообщает "КП-Новосибирск", девушка похудела на 18 килограммов, пережила 60 госпитализаций за три года, а муж бросил ее. Однако именно болезнь помогла найти ей нового супруга.

По словам Пахомовой, после развода она "поставила на себе крест" и думала, что ее уже никто не полюбит. Однако 8 июля ей написал Андрей и они стали переписываться.

"У меня тогда волосы клоками лезли, была анорексия, а он вот в такую влюбился. Хотя сначала думал, что я мошенница. Плачусь в интернете, наживаюсь на выдуманных болячках. А я тоже первое время искала в нем подвох. Зачем мужчине нужна такая, как я? Может, ему нужна моя квартира? И вот с такой настороженностью друг к другу начали общаться. А потом он приехал ко мне. И еще раз, и еще", – рассказала девушка.

Андрей признался, что у его мамы после COVID-19 обнаружили онкозаболевание и она умерла, а история Анны напоминала ему свою. Мужчина очень хотел ей помочь. Осенью 2023 года девушка переехала к нему жить в Кемеровскую область, а после они расписались.