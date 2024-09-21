В России начал быстро распространяться новый штамм ковида
Он проявляется подобно другим, предыдущим вариантам "омикрона"
21 сентября 2024, 22:45, ИА Амител
Санитайзер / Источник фото: unsplash.com
Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется в России. Первые случаи заражения этим штаммом были выявлены в Италии в мае 2024 года.
Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, симптомы этой разновидности ковида схожи с другими недавними подвариантами "омикрона". Среди них – лихорадка, боли в горле, голове и теле, а также кашель, насморк, усталость и потеря обоняния и аппетита.
Специалисты ведомства продолжают следить за циркуляцией вариантов инфекции на всей территории России.
23:16:42 21-09-2024
Ура, сноаа на удаленку!
23:21:25 21-09-2024
Откуда они поняли что это кавид!?
Все знакомые кто болел начиная с конца августа, ни у одного не взяли мазок!
23:41:28 21-09-2024
И не начинал никогда, ан опять якобы "начал быстро распространяться"... Не унимаются коронобесы и не уймутся, пока не отправят их на скамью подсудимых! Только кто же прищучит баламутов, если творят они ровно то, что им "высочайше" поручено?
08:45:12 22-09-2024
Уважаемые "кавидяне" одевайте повязки или маски - но не кашлейте на других им еще работать и кормить детей возможно - будте поумней.
14:26:37 22-09-2024
гость (08:45:12 22-09-2024) Уважаемые "кавидяне" одевайте повязки или маски - но не кашл... Все возможные микробы и вирусы уже давно в тебе!
Теперь всё зависит от твоего иммунитета, будет они множиться и развиваться, или останутся в "спящем" режиме!...
08:59:14 23-09-2024
Войны недостаточно...Будут опять раскручивать "пандемию"...Вот к чему приводит отмена Дарвина в школах...