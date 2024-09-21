В России начал быстро распространяться новый штамм ковида

Он проявляется подобно другим, предыдущим вариантам "омикрона"

21 сентября 2024, 22:45, ИА Амител

Санитайзер / Источник фото: unsplash.com

Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется в России. Первые случаи заражения этим штаммом были выявлены в Италии в мае 2024 года.

Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, симптомы этой разновидности ковида схожи с другими недавними подвариантами "омикрона". Среди них – лихорадка, боли в горле, голове и теле, а также кашель, насморк, усталость и потеря обоняния и аппетита.

Специалисты ведомства продолжают следить за циркуляцией вариантов инфекции на всей территории России.