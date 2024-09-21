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В России начал быстро распространяться новый штамм ковида

Он проявляется подобно другим, предыдущим вариантам "омикрона"

21 сентября 2024, 22:45, ИА Амител

Санитайзер / Источник фото: unsplash.com
Санитайзер / Источник фото: unsplash.com

Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется в России. Первые случаи заражения этим штаммом были выявлены в Италии в мае 2024 года.

Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, симптомы этой разновидности ковида схожи с другими недавними подвариантами "омикрона". Среди них – лихорадка, боли в горле, голове и теле, а также кашель, насморк, усталость и потеря обоняния и аппетита.

Специалисты ведомства продолжают следить за циркуляцией вариантов инфекции на всей территории России.

Коронавирус здравоохранение

Комментарии 6

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Musik

23:16:42 21-09-2024

Ура, сноаа на удаленку!

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Гость

23:21:25 21-09-2024

Откуда они поняли что это кавид!?
Все знакомые кто болел начиная с конца августа, ни у одного не взяли мазок!

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Гость

23:41:28 21-09-2024

И не начинал никогда, ан опять якобы "начал быстро распространяться"... Не унимаются коронобесы и не уймутся, пока не отправят их на скамью подсудимых! Только кто же прищучит баламутов, если творят они ровно то, что им "высочайше" поручено?

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гость

08:45:12 22-09-2024

Уважаемые "кавидяне" одевайте повязки или маски - но не кашлейте на других им еще работать и кормить детей возможно - будте поумней.

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Гость

14:26:37 22-09-2024

гость (08:45:12 22-09-2024) Уважаемые "кавидяне" одевайте повязки или маски - но не кашл... Все возможные микробы и вирусы уже давно в тебе!
Теперь всё зависит от твоего иммунитета, будет они множиться и развиваться, или останутся в "спящем" режиме!...

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Дюша

08:59:14 23-09-2024

Войны недостаточно...Будут опять раскручивать "пандемию"...Вот к чему приводит отмена Дарвина в школах...

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