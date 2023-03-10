Сибирячку, чей сын отравился не алкоголем, хотят лишить родительских прав

Следователи проверяют, в каких условиях жил мальчик и две его сестры

10 марта 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирской области женщину хотят лишить родительских прав после инцидента с ребёнком, которого доставили в больницу с подозрением на алкогольное отравление, однако это не подтвердилось, пишет "КП-Новосибирск".

Мать троих детей живёт в Чулыме со вторым по счёту мужем. Старшей дочери 11 лет, младшей – 4 года, а сыну 5 лет – именно он и попал в больницу. По словам местных жителей, родители – безработные любители алкоголя, которые живут на детские пособия.

1 марта мальчик попал в Чулымскую ЦРБ. Изначально врачи предполагали, что ребёнок отравился алкоголем.

"Говорят, что у мальчика было истощение и отравление. И будто бы его ещё отец в лоб стукнул чем-то, а на самом деле никто не знает, что произошло", – рассказала одна из местных жительниц.

Однако в итоге "отравление алкоголем" не подтвердилось. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Признаки отравления не подтвердились, а состояние мальчика стабилизировали", – уточнили в ведомстве, не сообщив реальный диагноз.

Прокуратура начала проверку органов опеки. Также к делу подключились следователи – они проверяют, в каких условиях живут дети.

Органы опеки Чулымского района отметили, что сёстры мальчика сейчас находятся в приюте, подан иск на лишение супругов родительских прав.