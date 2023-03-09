Сибирячку осудили за продажу китайцу младенца, которого не продали

Малыша у женщины забрали и поместили в дом малютки, потом отдали в другую семью

09 марта 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске на три с половиной года условно осудили за продажу младенца женщину, согласившуюся стать суррогатной матерью, пишет "КП-Новосибирск".

Марии (имя изменено) 35 лет, она замужем, воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей, работает воспитателем – до тех пор, пока приговор суда не вступит в законную силу. Следствие установило, что она заключила договор с красноярским агентством и выносила ребёнка для жителя Китая. Но вмешался коронавирус – из-за закрытых границ ребёнка не смогли вовремя забрать, в итоге суррогатной матери пришлось записать мальчика на себя.

Началось всё с заполнения анкеты в агентстве. Предложили условия: 20 тысяч рублей – ежемесячные выплаты, ещё 850 тысяч разом после родов. Подписала договор.

Роды прошли в Красноярском перинатальном центре. Всё шло по плану: ребёнка к груди не прикладывали, сразу унесли. А потом начались проблемы.

"Я задержалась в Красноярске, чтобы подписать согласие и указать в свидетельстве о рождении отца мальчика – гражданина Китая. Именно тогда я впервые услышала, что папа – иностранец. Про маму речь вообще не шла: я так поняла, что он отец-одиночка из Китая. Из роддома мальчика забрал директор агентства. Я получила деньги, но меня попросили оформить ребёнка на себя, чтобы мальчик не попал в детдом. Дело в том, что из-за пандемии его отец не смог приехать в Россию. Я смотрела тогда новости, знала про закрытие границ. Не подумала, чем это может аукнуться, и записала себя матерью ребёнка", – рассказала Мария.

Ей пообещали, что исключат из свидетельства о рождении после приезда биологического отца малыша. Первое время женщина была только номинально прописана мамой, ребёнок был не с ней. Однако через пару месяцев с ней связался директор агентства и попросил присмотреть за мальчиком. Мария согласилась и забрала малыша домой.

После этого агентством заинтересовались силовики. Они изучили документацию и начали искать суррогатных матерей, которые заключали соглашения с компанией.

"Сначала у меня был статус свидетеля, а потом меня обвинили в торговле детьми. Обвинение строится на том, что я якобы продала своего ребёнка, он ведь был записан на меня. К тому же я заключила договор не напрямую с биологическими родителями, а через посредника. Оказалось, что это тоже незаконно. Но они думают, что у меня был преступный умысел. А его нет", – пояснила Мария.

Когда началось следствие, ребёнка у сибирячки забрали и поместили в дом малютки, потом отдали в другую семью. Мальчика Мария больше не видела.