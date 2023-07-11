Сибирячку осудят за подготовку убийства собственных детей

Женщина хотела завладеть их имуществом

11 июля 2023, 14:35, ИА Амител

Кадр: СУ СКР по Красноярскому краю

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела против 67-летней женщины, обвиняемой в организации убийства собственных детей, сообщили в краевом управлении СК.

Женщина планировала завладеть имуществом своих 48-летних дочери и сына и обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера. После этого мужчина обратился в полицию, и действия злоумышленницы были под контролем правоохранителей.

19 апреля горожанин организовал встречу с "исполнителем" в парке, где обсудили детали и способ совершения преступления. За убийство женщина пообещала 160 тысяч рублей.

3 мая наемник инсценировал убийство ее дочери, сообщил о выполненной работе и предоставил ей сумку в качестве доказательства. В этот же день она передала ему 80 тысяч. После этого злоумышленницу задержали.

В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину. Сейчас она ждет суда.