Сибирячку осудят за подготовку убийства собственных детей
Женщина хотела завладеть их имуществом
11 июля 2023, 14:35, ИА Амител
В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела против 67-летней женщины, обвиняемой в организации убийства собственных детей, сообщили в краевом управлении СК.
Женщина планировала завладеть имуществом своих 48-летних дочери и сына и обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера. После этого мужчина обратился в полицию, и действия злоумышленницы были под контролем правоохранителей.
19 апреля горожанин организовал встречу с "исполнителем" в парке, где обсудили детали и способ совершения преступления. За убийство женщина пообещала 160 тысяч рублей.
3 мая наемник инсценировал убийство ее дочери, сообщил о выполненной работе и предоставил ей сумку в качестве доказательства. В этот же день она передала ему 80 тысяч. После этого злоумышленницу задержали.
В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину. Сейчас она ждет суда.
14:37:11 11-07-2023
Мир сошел с ума..
14:42:50 11-07-2023
Господи, ей пора уже о душе думать, а она об убийстве...