Жительница Барнаула заказала убийство невестки и попалась полиции

Горожанка намеревалась заплатить за заказ 1,5 миллиона рублей

02 мая 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле правоохранители задержали 57-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации заказного убийства, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, женщина испытывала сильную неприязнь к родственнице и потому решила лишить её жизни. Но так как горожанка не хотела убивать её собственноручно, то для этого она подыскала нужного человека.

В феврале она встретилась с предполагаемым исполнителем и отдала ему задаток, пообещав за сделанную работу 1,5 млн рублей. Пенсионерка при этом поставила условие, чтобы убийство было совершено летом в другом регионе, когда "жертва" будет гостить у родни. Так она хотела отвести от себя все подозрения.

Однако киллер участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, и реализовать задуманное злоумышленнице не удалось. Женщину задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму.

В марте в Московской области девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку. Подростков задержали по горячим следам.