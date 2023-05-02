Жительница Барнаула заказала убийство невестки и попалась полиции
Горожанка намеревалась заплатить за заказ 1,5 миллиона рублей
02 мая 2023, 13:29, ИА Амител
В Барнауле правоохранители задержали 57-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации заказного убийства, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, женщина испытывала сильную неприязнь к родственнице и потому решила лишить её жизни. Но так как горожанка не хотела убивать её собственноручно, то для этого она подыскала нужного человека.
В феврале она встретилась с предполагаемым исполнителем и отдала ему задаток, пообещав за сделанную работу 1,5 млн рублей. Пенсионерка при этом поставила условие, чтобы убийство было совершено летом в другом регионе, когда "жертва" будет гостить у родни. Так она хотела отвести от себя все подозрения.
Однако киллер участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, и реализовать задуманное злоумышленнице не удалось. Женщину задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму.
В марте в Московской области девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку. Подростков задержали по горячим следам.
14:38:01 02-05-2023
Зоофобы тут умничали, что город для людей!), а не для животных. Ну вот, сегодня у амика все новости про людей, одна краше другой. Только после таких "людей", так хочется собачку погладить.
16:23:40 02-05-2023
чем ближе узнаю людей, тем больше нравятся собаки
16:43:11 02-05-2023
гость (16:23:40 02-05-2023) чем ближе узнаю людей, тем больше нравятся собаки... Странная особенность не замечать достойных людей, а выискивать именно моральных уродов и судить по ним всех людей, любите собачек это ваш уровень, их покормил и они преданны, с людьми сложнее, надо развиваться и они не преданные собачки за еду.
20:01:07 02-05-2023
Гость (16:43:11 02-05-2023) Странная особенность не замечать достойных людей, а выискива... В том то и дело, что о достойных здесь редко говорят. В основном про жуликов и убийц. А насчёт еды, так тут как раз вы не угадали. Собаки ценят и помнят заботу, а вот люди за лакомый кусок режут, стреляют и под статью легко подставляют. Своего ребёнка через мясорубку перекрутить - четвероногому это и не снилось.
07:51:17 03-05-2023
Гость (20:01:07 02-05-2023) В том то и дело, что о достойных здесь редко говорят. В осно... Ага, они просто целиком съедают.
04:53:25 03-05-2023
гость (16:23:40 02-05-2023) чем ближе узнаю людей, тем больше нравятся собаки... Вы случаем не Панин?
09:55:12 03-05-2023
Гость (04:53:25 03-05-2023) Вы случаем не Панин?... нет , не Панин , но Ваши наклонности понятны....
17:45:05 02-05-2023
Гость (14:38:01 02-05-2023) Зоофобы тут умничали, что город для людей!), а не для животн... за псинку она заплатила 1р.
18:00:44 02-05-2023
Зоошиза везде свои "5 копеек вставит"
20:01:29 02-05-2023
это ваш уровень, их покормил и они преданны, с людьми сложнее, ------ Вы бы уж не позорились в этой теме, где 57 летнюю тетку вобще человеком назвать сложно... Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки. Они честней, они добрей, По пустякам не лезут в драки. Не лгут, не пьют, не предают, Не обижают так беспечно, И в душу ядом не плюют, И понимают всё, конечно. Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки. Они как друг с тобой везде Пойдут, не пятясь, точно раки. Разборчивые их глаза Не побегут за первым встречным, И даже если «против» — «за», И понимают всё, конечно. Чем больше узнаю людей, Тем больше нежности к собакам Различных видов и мастей, Безхвостым, стриженным, лохматым, Что платят за добро добром И в дружбу верят бесконечно, Не треплют длинным языком И понимают всё, конечно. Нам до таких ещё расти, Чтоб вровень стать с их благородством, А им вовек не доползти До человеческого скотства.
21:03:37 02-05-2023
Гость (20:01:29 02-05-2023) это ваш уровень, их покормил и они преданны, с людьми сложне... Построил с друзьями единственную в городе оборудованную и огороженную собачью площадку, сейчас в тёплом, большом производственном гараже 4-й год живут три бывших бесхозные, а сейчас стерилизованные и привитые, сытые и добрые собы, через интернет удалось пристроить кучу бесхозных соб. Дело хлопотное конечно, но это мелочь, по сравнению с тем, сколько светлых и радостных эмоций за 10 лет подарил семье большой и добрый лабрадор Джека. Люди, будьте ЛЮДЬМИ! Всем добра!
00:52:33 03-05-2023
О какой доброте вы говорите если для вас человек хуже собаки, доброта она в любви к людям, странная особенность только у собачников не любить людей, потому что только собака даёт ощущение владельцу, что он хозяин, ну хоть с собакой свою значимость почувствовать.
08:48:13 03-05-2023
Гость (00:52:33 03-05-2023) О какой доброте вы говорите если для вас человек хуже собаки... Вы кидаетесь из крайности в крайность.. Люди пытаются вам донести что собака не так часто совершает ужасный поступок и вы всех их готовы растерзать, а люди ежедневно творять дикий ужас и ничего, на них столько злости не выливается.. речи о не любви к нормальным людям нет.. не передергивайте!
10:01:09 03-05-2023
Гость (00:52:33 03-05-2023) О какой доброте вы говорите если для вас человек хуже собаки... А вы до сих пор не поняли, или данная статья вам не показатель??? Статья про сожженую девочку собственной матерью, про перекрученного младенца на мясорубке??? О какой любви к людям? К родственникам , детям да, но не к людям... Человеки не мать Тереза, и всех любить не могут и не обязаны. Это не заложено в людях. При возникновении опасности будут только инстинкты.
12:54:19 03-05-2023
Гость (00:52:33 03-05-2023) О какой доброте вы говорите если для вас человек хуже собаки... Что за бред. Да, я люблю собак, так как они социально ближе и полезней человеку из всех животных. И людям, в случае необходимости помогаю как могу и радуюсь, когда получается помочь. Глупо противопоставлять в данной ситуации, а про "ощущение владельца" вообще бред воспалённого сознания. Видимо крепко вам от жизни досталось.