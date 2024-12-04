В Таиланде похоронят сибирячку, погибшую во время шторма на острове Самуи

24-летнюю девушку смыло волной на глазах у туристов

04 декабря 2024, 16:25, ИА Амител

Шторм / Фото: unsplash.com / Barth Bailey

Новосибирская модель Камилла погибла на острове Самуи во время шторма. Семья 24-летней девушки организовала похороны 4 декабря в Таиланде. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Известно, что сибирячка играла в русском театре и приехала на остров с женихом.

"Камилла была человеком с открытым сердцем, она была дружелюбной, относилась к людям со всей любовью. Год назад училась у нас ораторскому искусству, мы взяли ее в спектакль "Дядя Ваня", на сцене продемонстрировала поставленный голос и игру. Она уезжала на полгода, жила здесь с гражданским мужем, в следующем году они должны были пожениться. Камилла болела театром и мечтала играть у нас, в последнее время любила медитировать и играть в теннис. Она была удивительным человеком с невероятным сердцем", – рассказал изданию Святослав Сиверцев, преподаватель и актер театра Buffalo Event Hall на Самуи.

Прощание пройдет на острове по буддистским канонам. Прах девушки развеют над океаном.

Трагедия произошла 29 ноября. Камилла медитировала на скалах наблюдательной площадки "Лад Кох" во время шторма. Ударом волны ее смыло в море на глазах у отдыхающих. Один из очевидцев пытался ее спасти – прыгнул за ней и скрылся в волнах. Тело сибирячки позже обнаружили береговые спасатели.