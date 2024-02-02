Сибирячку "приговорили к свободе" за наезд на переходе на оглохшего от травм мальчика

От полученных травм мальчик частично оглох – врачи поставили ему вторую степень тугоухости, а суд дал женщине один год условно

02 февраля 2024, 17:26, ИА Амител

Мальчика сбили на переходе / Фото: "КП-Новосибирск / кадр из видео

В Новосибирске жительница добивается справедливого наказания для женщины, которая сбила ее сына на пешеходном переходе и получила за это наказание в виде одного года условно, пишет "КП-Новосибирск".

ДТП произошло 5 сентября 2022 года. От полученных травм 14-летний мальчик частично оглох – врачи поставили ему вторую степень тугоухости.

"Он переходил дорогу по пешеходному переходу. С левой стороны машины его пропустили, а справа ехала иномарка. Моего сына сбила машина. Более того, она не затормозила, а поехала дальше. Моего сына протащило несколько метров по асфальту", – рассказала мать подростка.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что сбитый мальчик оказался на капоте, после съехал на бампер, упал на асфальт и цеплялся за дно машины, которая продолжала движение.

У мальчика сильно пострадала голова. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости (треснул череп), ушиб почки и множественные раны на лице.

"Женщина, сидевшая за рулем, вышла с нами на связь один раз. Оплатила только палату – она стоила 11 тысяч рублей", – отметила сибирячка.

В итоге виновнице ДТП назначили условный срок – один год, также она должна выплатить ребенку компенсацию морального вреда – 500 тысяч рублей. В суде решили, что смягчающими обстоятельствами можно посчитать то, что женщина признала свою вину, раскаялась и принесла извинения.

Мать ребенка подала апелляцию, но суд оставил приговор без изменений. Впереди кассационный суд.