НОВОСТИПроисшествия

Сибирячку убило деревом на кладбище

Жительница Новосибирска пришла помянуть родных во время урагана

21 апреля 2025, 22:00, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске 20 апреля во время сильного урагана 46-летнюю женщину насмерть придавило рухнувшей березой. Как сообщает "КП-Новосибирск", об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал Виктор Орлов, начальник главного управления МЧС по региону.

Женщина пришла с родственниками на кладбище, несмотря на непогоду, чтобы помянуть похороненных родных.

"Именно в этот момент на нее рухнула береза: она находилась прямо под ней", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

От полученных травм сибирячка скончалась на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". 

Прокуратура Новосибирской области поставила расследование на контроль.

"Установлено, что дерево могло рухнуть в результате ненадлежащего исполнения неустановленным должностным лицом своих обязанностей на территории Заельцовского кладбища", – сообщили в прокуратуре.

Новосибирская область Происшествия Сибирь Прокуратура

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

05:51:55 22-04-2025

Нельзя на Пасху на кладбище ходить

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:58:58 22-04-2025

Гость (05:51:55 22-04-2025) Нельзя на Пасху на кладбище ходить ... Нельзя в ураган под гнилыми берёзами ходить.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:54 22-04-2025

Гость (06:58:58 22-04-2025) Нельзя в ураган под гнилыми берёзами ходить.... Теперь ей всё можно

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров