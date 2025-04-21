Сибирячку убило деревом на кладбище
Жительница Новосибирска пришла помянуть родных во время урагана
21 апреля 2025, 22:00, ИА Амител
В Новосибирске 20 апреля во время сильного урагана 46-летнюю женщину насмерть придавило рухнувшей березой. Как сообщает "КП-Новосибирск", об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал Виктор Орлов, начальник главного управления МЧС по региону.
Женщина пришла с родственниками на кладбище, несмотря на непогоду, чтобы помянуть похороненных родных.
"Именно в этот момент на нее рухнула береза: она находилась прямо под ней", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
От полученных травм сибирячка скончалась на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".
Прокуратура Новосибирской области поставила расследование на контроль.
"Установлено, что дерево могло рухнуть в результате ненадлежащего исполнения неустановленным должностным лицом своих обязанностей на территории Заельцовского кладбища", – сообщили в прокуратуре.
05:51:55 22-04-2025
Нельзя на Пасху на кладбище ходить
06:58:58 22-04-2025
Гость (05:51:55 22-04-2025) Нельзя на Пасху на кладбище ходить ... Нельзя в ураган под гнилыми берёзами ходить.
09:55:54 22-04-2025
Гость (06:58:58 22-04-2025) Нельзя в ураган под гнилыми берёзами ходить.... Теперь ей всё можно