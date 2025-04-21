Сибирячку убило деревом на кладбище

Жительница Новосибирска пришла помянуть родных во время урагана

21 апреля 2025, 22:00, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске 20 апреля во время сильного урагана 46-летнюю женщину насмерть придавило рухнувшей березой. Как сообщает "КП-Новосибирск", об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал Виктор Орлов, начальник главного управления МЧС по региону.

Женщина пришла с родственниками на кладбище, несмотря на непогоду, чтобы помянуть похороненных родных.

"Именно в этот момент на нее рухнула береза: она находилась прямо под ней", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

От полученных травм сибирячка скончалась на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

Прокуратура Новосибирской области поставила расследование на контроль.