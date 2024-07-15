Сибирячку затравили за "кофейное" имя дочери
Мать ребенка рассказала, что имя выбирали не из-за любви к кофе
15 июля 2024, 17:00, ИА Амител
В Красноярске блогер получила массу негативных комментариев после сообщения о том, что назвала новорожденную девочку необычным именем – Латтея, сообщает телеканал "360".
Мать ребенка рассказала, что имя выбирали не из-за любви к кофе.
"Фантазия у людей не знает предела. Нас это не обижает и никак не затрагивает. Мы выбирали имя с теплотой от наших сердец. И кофе, кстати, муж и я не любим", – сообщила она "Подъему".
В комментариях в соцсетях сибирячке написали, что летом девочку можно называть Айслаттея. А если потом будет мальчик, то ему подойдет – Пивослав.
Мать девочки заявила, что не обижается на негативные сообщения и не собирается их закрывать: "Никогда не закрывала комментарии".
17:44:52 15-07-2024
Красивое имя. Счастья ребенку. И мирного неба
18:32:33 15-07-2024
ладно мать кукухой поехала, но отец чем думает? Сериалов пересмотрели что-ли?
01:31:19 16-07-2024
Гость (18:32:33 15-07-2024) ладно мать кукухой поехала, но отец чем думает? Сериалов пер... Да вы бы за своей кукухой следили. А то неровен час на юга стартанет. Назвали и назвали. Не понравится, сменит при получении паспорта. А может будет жить и радоваться, что она не банальная Катя или Света. Девчонки с такими именами, ничего личного. Имена красивые. Но как у всех.
06:06:03 16-07-2024
Гость (01:31:19 16-07-2024) Да вы бы за своей кукухой следили. А то неровен час на юга с... Вот горе-родители так же легко относятся - не понравится - сменит. Желание выпендриться сильнее. Вот только имя ребенка, это не та область, в которой выпендриваться стоит.
09:51:34 16-07-2024
Гость (06:06:03 16-07-2024) Вот горе-родители так же легко относятся - не понравится - с... Я понял о чём ты. Обратись в клинику Эрдмана. Там таких лечат.
18:41:26 15-07-2024
Я всё понимаю - ребёнок это радость и это нужно как то подчеркнуть. Но зачем портить ребёнку жизнь капризом в виде необычного имени? Мамаши вообще не думают? Хотя чем таким думать, главное что бы воду из ведра не пила когда пол моет.
20:04:52 15-07-2024
Гость (18:41:26 15-07-2024) Я всё понимаю - ребёнок это радость и это нужно как то подче... Особенно смешно, если папу, например, зовут Ваня или Вася
18:42:42 15-07-2024
Хорошее имя!!!
08:17:17 16-07-2024
Чем хуже Милены?
09:10:42 16-07-2024
"Даздраперма — Да здравствует первое мая"... у каждого времени свои имена, родители исполняют свои хотелки, а ребенок живет с этим всю свою жизнь.