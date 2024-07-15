Сибирячку затравили за "кофейное" имя дочери

Мать ребенка рассказала, что имя выбирали не из-за любви к кофе

15 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В Красноярске блогер получила массу негативных комментариев после сообщения о том, что назвала новорожденную девочку необычным именем – Латтея, сообщает телеканал "360".

Мать ребенка рассказала, что имя выбирали не из-за любви к кофе.

"Фантазия у людей не знает предела. Нас это не обижает и никак не затрагивает. Мы выбирали имя с теплотой от наших сердец. И кофе, кстати, муж и я не любим", – сообщила она "Подъему".

В комментариях в соцсетях сибирячке написали, что летом девочку можно называть Айслаттея. А если потом будет мальчик, то ему подойдет – Пивослав.

Мать девочки заявила, что не обижается на негативные сообщения и не собирается их закрывать: "Никогда не закрывала комментарии".