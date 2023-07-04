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Сибиряк бил падчерицу головой о холодильник за выключенный телефон

В больнице подтвердили информацию о том, что побои являются систематическими

04 июля 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Методы воспитания одного из жителей Красноярска попали на видео и стали поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает Kras Mash.

Мужчина бил свою падчерицу головой о холодильник. Поводом для такой жестокости стало то, что у девочки был выключен телефон. Мать девочки не вмешивалась, но снимала все на камеру. Видео переслала знакомой, та выложила ролик в сеть.

В больнице подтвердили информацию о том, что красноярец часто практикует побои. В отношении него завели уголовное дело.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:27:32 04-07-2023

Моральные уроды...

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Владимир В.

07:42:11 05-07-2023

Деградируем постепенно, но верно!

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Гость

08:56:39 05-07-2023

А мать зачем снимала?

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