Сибиряк бил падчерицу головой о холодильник за выключенный телефон
В больнице подтвердили информацию о том, что побои являются систематическими
04 июля 2023, 16:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Методы воспитания одного из жителей Красноярска попали на видео и стали поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает Kras Mash.
Мужчина бил свою падчерицу головой о холодильник. Поводом для такой жестокости стало то, что у девочки был выключен телефон. Мать девочки не вмешивалась, но снимала все на камеру. Видео переслала знакомой, та выложила ролик в сеть.
В больнице подтвердили информацию о том, что красноярец часто практикует побои. В отношении него завели уголовное дело.
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А мать зачем снимала?