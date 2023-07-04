Сибиряк бил падчерицу головой о холодильник за выключенный телефон

В больнице подтвердили информацию о том, что побои являются систематическими

04 июля 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Методы воспитания одного из жителей Красноярска попали на видео и стали поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает Kras Mash.

Мужчина бил свою падчерицу головой о холодильник. Поводом для такой жестокости стало то, что у девочки был выключен телефон. Мать девочки не вмешивалась, но снимала все на камеру. Видео переслала знакомой, та выложила ролик в сеть.

В больнице подтвердили информацию о том, что красноярец часто практикует побои. В отношении него завели уголовное дело.