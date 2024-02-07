Сибиряк готов отдать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками и двумя собаками
Бездомных животных пенсионер подбирает, когда ходит на могилу к сыну
07 февраля 2024, 17:48, ИА Амител
В Новосибирске 65-летний пенсионер готов отписать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками и двумя собаками, которых он спас после гибели единственного сына в ДТП, пишет "КП-Новосибирск".
"Ходил на могилу к сыну, а возвращался оттуда с четвероногим другом. Пожилой зоозащитник до сих пор спасает хвостатых, но очень переживает, что с ними будет после его смерти", – отмечает издание.
Сейчас мужчина ищет подходящую кандидатуру на роль наследника, которому достанется частный дом площадью 50 кв. метров: две комнаты, газ, туалет, душ, кухня с несколькими холодильниками для хранения еды для питомцев.
"Всех стерилизую и кормлю на свою пенсию – 19 тысяч рублей. Голодным или больным никто у меня не останется. Ищу такого же человека, как и я, кто будет в животных душу вкладывать и, может быть, будет даже лучше меня самого. Пока Бог дает силы, буду спасать животных, а там он и подскажет, кому дом оставить", – рассказал пенсионер.
Наследника пенсионер начал искать четыре года назад, но так и нашел подходящего человека за это время. Обладателями дома хотели стать много человек, но у пенсионера строгий отбор.
"Я хочу, чтобы этот дом не был продан после моей смерти. Если никого не найду, то хочу завещать его вместе с животными какой-нибудь организации. Общественникам, которые кому-то помогают", – добавил сибиряк.
18:09:17 07-02-2024
Как часто у людей крышак едет на животных, и почему то чаще всего заводят много кошек, а не собак.
18:43:26 07-02-2024
Не дай Бог такой старости
18:46:42 07-02-2024
Как в анекдоте... Что я буду носить после вашей смерти
20:02:56 07-02-2024
Всё делается просто. Надо идти в церковь, подписать им свой дом вместе с животными. Люди набожные очень честные или богобоязненные, всё выполнят как надо.
20:17:16 07-02-2024
Гость (20:02:56 07-02-2024) Всё делается просто. Надо идти в церковь, подписать им свой ... загуглите песню "отец Онуфрий" и пелена с ваших глаз спадет
17:15:19 08-02-2024
Гость (20:02:56 07-02-2024) Всё делается просто. Надо идти в церковь, подписать им свой ... да, да, эти набожные люди в монастыре в с.Кислуха недалеко от Барнаула на собакой издевались. Потом забрали эту несчастное животное оттуда. Откуда эта иллюзия про несказанную доброту верующих людей, тем более в монастырях?
21:36:13 07-02-2024
А он точно скоро помрёт? А то наследника найдёт и будет дальше жить неизвестно сколько. Это может не устроить.
22:52:47 07-02-2024
Вот она реальность. В 65 готов психологически уже уйти. А это только начало "счастливой" жизни у дотянувших этот рубеж.
08:58:21 08-02-2024
Как часто у людей крышак едет на животных,---- есть другая крайность - до 20 лет внукам сопли вытирают, а потом всю оставшуюся жизнь выносят всем мозг своим нытьем, что внуки им не помогают) по мне лучше помогать животным и ни от кого ничего не ждать, и главное, не ныть, публично хотя бы.
10:00:37 08-02-2024
Добрый человек ,с любящим сердцем.
10:18:26 08-02-2024
ему надо искать того кого из за кошек в городе из квартиры поперли. Такой точняк не подведет