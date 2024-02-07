Сибиряк готов отдать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками и двумя собаками

Бездомных животных пенсионер подбирает, когда ходит на могилу к сыну

07 февраля 2024, 17:48, ИА Амител

Пенсионер и кошки / Фото: Алена Мартынова / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске 65-летний пенсионер готов отписать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками и двумя собаками, которых он спас после гибели единственного сына в ДТП, пишет "КП-Новосибирск".

"Ходил на могилу к сыну, а возвращался оттуда с четвероногим другом. Пожилой зоозащитник до сих пор спасает хвостатых, но очень переживает, что с ними будет после его смерти", – отмечает издание.

Сейчас мужчина ищет подходящую кандидатуру на роль наследника, которому достанется частный дом площадью 50 кв. метров: две комнаты, газ, туалет, душ, кухня с несколькими холодильниками для хранения еды для питомцев.

"Всех стерилизую и кормлю на свою пенсию – 19 тысяч рублей. Голодным или больным никто у меня не останется. Ищу такого же человека, как и я, кто будет в животных душу вкладывать и, может быть, будет даже лучше меня самого. Пока Бог дает силы, буду спасать животных, а там он и подскажет, кому дом оставить", – рассказал пенсионер.

Наследника пенсионер начал искать четыре года назад, но так и нашел подходящего человека за это время. Обладателями дома хотели стать много человек, но у пенсионера строгий отбор.