Сибиряк из-за запаха мочи выбросил на улицу собаку, которую забрал у участника СВО

Сначала мужчина заявил, что пес потерялся, а потом начал утверждать, что привязал собаку лишь на 15 минут

21 сентября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирске мужчина из-за раздражения и запаха мочи выкинул на улицу стаффордширского терьера, которого забрал у участника СВО, пишет "КП-Новосибирск".

Прежний хозяин трехлетней собаки по кличке Буч отдал питомца в новую семью, а сам уехал в Кемерово на подготовку.

Спустя пару недель начались проблемы. Новый хозяин стал звонить прежнему и жаловаться на плохое поведение пса, а также требовал, чтобы он забрал Буча обратно, но такой возможности уже не было.

"Оказалось, что Буч пометил его сумку и место за диваном. Еще один случай: Буч прыгнул на входную дверь и закрыл замок на двери изнутри. Пришлось вскрывать дверь и платить за это", – отмечает издание.

Мужчине объяснили, что первое время такое возможно, поэтому псом надо заниматься. Ему предложили разместить объявление о передержке Буча, в этом случае собаку приютили бы максимум через пару дней.

Новосибирец ждать не стал: уже на следующий день в соцсетях появились фотографии Буча, привязанного около магазина, где его и бросил новый хозяин. При этом, как оказалось, пес сидел там с вечера.

После этого с мужчиной связались по телефону. Он заявил, что пес потерялся и никто его у магазина не привязывал, но потом начал утверждать, что привязал собаку лишь на 15 минут.

Сейчас Буч находится в зоогостинице, ему ищут новую семью.