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Сибиряк из-за запаха мочи выбросил на улицу собаку, которую забрал у участника СВО

Сначала мужчина заявил, что пес потерялся, а потом начал утверждать, что привязал собаку лишь на 15 минут

21 сентября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru
Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирске мужчина из-за раздражения и запаха мочи выкинул на улицу стаффордширского терьера, которого забрал у участника СВО, пишет "КП-Новосибирск".

Прежний хозяин трехлетней собаки по кличке Буч отдал питомца в новую семью, а сам уехал в Кемерово на подготовку.

Спустя пару недель начались проблемы. Новый хозяин стал звонить прежнему и жаловаться на плохое поведение пса, а также требовал, чтобы он забрал Буча обратно, но такой возможности уже не было.

"Оказалось, что Буч пометил его сумку и место за диваном. Еще один случай: Буч прыгнул на входную дверь и закрыл замок на двери изнутри. Пришлось вскрывать дверь и платить за это", – отмечает издание.

Мужчине объяснили, что первое время такое возможно, поэтому псом надо заниматься. Ему предложили разместить объявление о передержке Буча, в этом случае собаку приютили бы максимум через пару дней.

Новосибирец ждать не стал: уже на следующий день в соцсетях появились фотографии Буча, привязанного около магазина, где его и бросил новый хозяин. При этом, как оказалось, пес сидел там с вечера.

После этого с мужчиной связались по телефону. Он заявил, что пес потерялся и никто его у магазина не привязывал, но потом начал утверждать, что привязал собаку лишь на 15 минут.

Сейчас Буч находится в зоогостинице, ему ищут новую семью.

Новосибирская область питомцы

Комментарии 3

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Иван

17:57:55 21-09-2023

Собака это не игрушка, не вещь. Это живое существо, со своим характером и чувствами. Ей нужно уделять много времени, заботится, воспитывать, гулять. Это пятилетний ребенок, который никогда не вырастает. Если берете на себя ответственность, несите ее до конца или вообще не заводите.

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Гость

10:07:37 22-09-2023

порода серьезная, а новый хозяин не готов был даже к минимальным проблемам. зачем брал? хороших хозяев песику!

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Гость

15:34:25 22-09-2023

причем тут СВО?

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