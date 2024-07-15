НОВОСТИОбщество

Сибиряк лишился машины из-за больного зуба

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

15 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Челюсть человека / Фото: unsplash.com
Челюсть человека / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области отобрали машину у мужчины, который весь день пил водку, а вечером у него разболелся зуб и он поехал за таблеткой, сообщает "Сибдепо".

"Ранее он был лишен права управлять авто на полтора года и должен был возместить 160 часов обязательных работ. Сев при перечисленных обстоятельствах за руль, мужчина на обратном пути встретил сотрудников ГАИ", – рассказали в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 160 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

"Машину виновного конфисковали в собственность государства", – уточняет издание.

Toyota Land Cruiser / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
Кемеровская область

Комментарии 8

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Гость

16:20:33 15-07-2024

Нарушение причинно-следственных связей- первый признак шизофрении. Сибиряк автомобиля лишился не из-за зуба, из-за пьянства, так-то...

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Гость

17:05:13 15-07-2024

Гость (16:20:33 15-07-2024) Нарушение причинно-следственных связей- первый признак шизоф... Я твоя шизафрения дом шатал

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Гость

16:25:11 15-07-2024

Сложно было марку авто указать? Интересно ведь, то ли в государство ушло 50 тысяч за Жигули, или 50 млн за Бентли

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Мусик

17:03:24 15-07-2024

Гость (16:25:11 15-07-2024) Сложно было марку авто указать? Интересно ведь, то ли в госу... вот лично для вас это прямо животрепещущще важно, так я понимаю.

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Гость

17:10:44 15-07-2024

Мусик (17:03:24 15-07-2024) вот лично для вас это прямо животрепещущще важно, так я пони... Всегда указывают, а тут видимо инвалидка была))

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долбогном

16:36:25 15-07-2024

сказочный дол....

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Гость

17:47:13 15-07-2024

конфисковали в собственность государства --- какая хорошая новость

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гость

21:09:08 15-07-2024

Меня интересует вопрос - такой ценой он вылечил зуб или нет???

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