Сибиряк лишился машины из-за больного зуба
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
15 июля 2024, 16:00, ИА Амител
В Кемеровской области отобрали машину у мужчины, который весь день пил водку, а вечером у него разболелся зуб и он поехал за таблеткой, сообщает "Сибдепо".
"Ранее он был лишен права управлять авто на полтора года и должен был возместить 160 часов обязательных работ. Сев при перечисленных обстоятельствах за руль, мужчина на обратном пути встретил сотрудников ГАИ", – рассказали в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 160 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.
"Машину виновного конфисковали в собственность государства", – уточняет издание.
16:20:33 15-07-2024
Нарушение причинно-следственных связей- первый признак шизофрении. Сибиряк автомобиля лишился не из-за зуба, из-за пьянства, так-то...
17:05:13 15-07-2024
Гость (16:20:33 15-07-2024) Нарушение причинно-следственных связей- первый признак шизоф... Я твоя шизафрения дом шатал
16:25:11 15-07-2024
Сложно было марку авто указать? Интересно ведь, то ли в государство ушло 50 тысяч за Жигули, или 50 млн за Бентли
17:03:24 15-07-2024
Гость (16:25:11 15-07-2024) Сложно было марку авто указать? Интересно ведь, то ли в госу... вот лично для вас это прямо животрепещущще важно, так я понимаю.
17:10:44 15-07-2024
Мусик (17:03:24 15-07-2024) вот лично для вас это прямо животрепещущще важно, так я пони... Всегда указывают, а тут видимо инвалидка была))
16:36:25 15-07-2024
сказочный дол....
17:47:13 15-07-2024
конфисковали в собственность государства --- какая хорошая новость
21:09:08 15-07-2024
Меня интересует вопрос - такой ценой он вылечил зуб или нет???