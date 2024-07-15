Сибиряк лишился машины из-за больного зуба

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

15 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Челюсть человека / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области отобрали машину у мужчины, который весь день пил водку, а вечером у него разболелся зуб и он поехал за таблеткой, сообщает "Сибдепо".

"Ранее он был лишен права управлять авто на полтора года и должен был возместить 160 часов обязательных работ. Сев при перечисленных обстоятельствах за руль, мужчина на обратном пути встретил сотрудников ГАИ", – рассказали в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 160 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.