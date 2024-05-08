Суд забрал у бывшего депутата БГД Обидина Land Cruiser 200
Сумма, которую он задекларировал за три года, не соответствовала стоимости машины
08 мая 2024, 09:31, ИА Амител
Toyota Land Cruiser / Фото: pxhere.com
У бывшего депутата Барнаульской городской Думы Александра Обидина забрали автомобиль. Он купил его на неподтвержденные доходы.
По данным прокуратуры, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Обидин купил в 2019 году за 3,7 млн рублей. При этом сумма покупки не соответствовала задекларированному им доходу за три года.
Прокуратура подала иск в суд, чтобы обратить имущество в доход государства, и запрос удовлетворили.
В бюджет перечислили сумму, эквивалентную стоимости автомобиля, – 3,7 млн рублей.
09:35:38 08-05-2024
Очень справедливое решение, для члена партии "Справедливая россия"
09:42:41 08-05-2024
Хорошая новость
13:13:34 08-05-2024
Гость (09:42:41 08-05-2024) Хорошая новость... Да, очень хорошая новость, но почему применима не ко всем?
13:16:07 08-05-2024
Я не понял, кто перечислил в бюджет 3,7 млн рублей? У депутата деньгами забрали? Или кто-то получил лэндкрузер за 3,7 млн?
13:43:21 08-05-2024
Обидели Обидина и поделом.Не надо было людей обижать.
14:00:28 08-05-2024
я Обидин - машины нет
13:43:23 10-05-2024
восхищены и радостны!!! но почему деньги не поделили между нами?