Суд забрал у бывшего депутата БГД Обидина Land Cruiser 200

Сумма, которую он задекларировал за три года, не соответствовала стоимости машины

08 мая 2024, 09:31, ИА Амител

Toyota Land Cruiser / Фото: pxhere.com

У бывшего депутата Барнаульской городской Думы Александра Обидина забрали автомобиль. Он купил его на неподтвержденные доходы.

По данным прокуратуры, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Обидин купил в 2019 году за 3,7 млн рублей. При этом сумма покупки не соответствовала задекларированному им доходу за три года.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы обратить имущество в доход государства, и запрос удовлетворили.

В бюджет перечислили сумму, эквивалентную стоимости автомобиля, – 3,7 млн рублей.