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Суд забрал у бывшего депутата БГД Обидина Land Cruiser 200

Сумма, которую он задекларировал за три года, не соответствовала стоимости машины

08 мая 2024, 09:31, ИА Амител

Toyota Land Cruiser / Фото: pxhere.com
Toyota Land Cruiser / Фото: pxhere.com

У бывшего депутата Барнаульской городской Думы Александра Обидина забрали автомобиль. Он купил его на неподтвержденные доходы.

По данным прокуратуры, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Обидин купил в 2019 году за 3,7 млн рублей. При этом сумма покупки не соответствовала задекларированному им доходу за три года. 

Прокуратура подала иск в суд, чтобы обратить имущество в доход государства, и запрос удовлетворили. 

В бюджет перечислили сумму, эквивалентную стоимости автомобиля, – 3,7 млн рублей.

суд

Комментарии 7

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Гость

09:35:38 08-05-2024

Очень справедливое решение, для члена партии "Справедливая россия"

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Гость

09:42:41 08-05-2024

Хорошая новость

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Гость

13:13:34 08-05-2024

Гость (09:42:41 08-05-2024) Хорошая новость... Да, очень хорошая новость, но почему применима не ко всем?

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Гость

13:16:07 08-05-2024

Я не понял, кто перечислил в бюджет 3,7 млн рублей? У депутата деньгами забрали? Или кто-то получил лэндкрузер за 3,7 млн?

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Эрг Ноор

13:43:21 08-05-2024

Обидели Обидина и поделом.Не надо было людей обижать.

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гость

14:00:28 08-05-2024

я Обидин - машины нет

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Гость

13:43:23 10-05-2024

восхищены и радостны!!! но почему деньги не поделили между нами?

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