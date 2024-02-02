Сибиряк на снегоходе пробил стену больницы и погиб
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
02 февраля 2024, 14:07, ИА Амител
Мужчина на снегоходе пробил стену больницы / Фото: t.me/mvd_24
В Красноярском крае полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель снегохода, сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел ночью 2 февраля в поселке Носок на Таймыре.
"22-летний житель на снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", – рассказали в ведомстве.
Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
14:11:50 02-02-2024
А если бы пробил стену морга - доставка на дом.
14:25:28 02-02-2024
ДТП? Дорожно-транспортное происшествие? Снегоход не участник движения по дорогам! Называйте ПТП - Поле-транспортное происшествие. А в данном случае БТП - Больница-транспортное происшествие.
14:31:25 02-02-2024
Вернулся походу из командировки в США. Так спешил в больницу.
15:44:19 02-02-2024
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16:30:53 02-02-2024
Парадокс! Торопился так что не успел...
18:38:40 02-02-2024
А что в больнице стенка фанерная была,если он ее снегоходом побил
20:19:07 02-02-2024
гость (18:38:40 02-02-2024) А что в больнице стенка фанерная была,если он ее снегоходом ... В конце статьи написано, что въехал в окно.
09:29:27 03-02-2024
ДВМ (20:19:07 02-02-2024) В конце статьи написано, что въехал в окно. ... если сравнить размеры других окон в этом же здании-они явно меньше смотрятся