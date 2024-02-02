Сибиряк на снегоходе пробил стену больницы и погиб

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

02 февраля 2024, 14:07, ИА Амител

Мужчина на снегоходе пробил стену больницы / Фото: t.me/mvd_24

В Красноярском крае полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель снегохода, сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью 2 февраля в поселке Носок на Таймыре.

"22-летний житель на снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", – рассказали в ведомстве.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.