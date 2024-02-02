НОВОСТИПроисшествия

Сибиряк на снегоходе пробил стену больницы и погиб

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

02 февраля 2024, 14:07, ИА Амител

Мужчина на снегоходе пробил стену больницы / Фото: t.me/mvd_24

В Красноярском крае полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель снегохода, сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью 2 февраля в поселке Носок на Таймыре.

"22-летний житель на снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", – рассказали в ведомстве.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Кадр:

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НОВОСТИПроисшествия
ДТП Происшествия Красноярский край

Комментарии 8

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Гость

14:11:50 02-02-2024

А если бы пробил стену морга - доставка на дом.

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гость

14:25:28 02-02-2024

ДТП? Дорожно-транспортное происшествие? Снегоход не участник движения по дорогам! Называйте ПТП - Поле-транспортное происшествие. А в данном случае БТП - Больница-транспортное происшествие.

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Дэн

14:31:25 02-02-2024

Вернулся походу из командировки в США. Так спешил в больницу.

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Гость

15:44:19 02-02-2024

Вручить Премию Дарвина, посмертно

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Гость

16:30:53 02-02-2024

Парадокс! Торопился так что не успел...

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гость

18:38:40 02-02-2024

А что в больнице стенка фанерная была,если он ее снегоходом побил

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ДВМ

20:19:07 02-02-2024

гость (18:38:40 02-02-2024) А что в больнице стенка фанерная была,если он ее снегоходом ... В конце статьи написано, что въехал в окно.

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гость

09:29:27 03-02-2024

ДВМ (20:19:07 02-02-2024) В конце статьи написано, что въехал в окно. ... если сравнить размеры других окон в этом же здании-они явно меньше смотрятся

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