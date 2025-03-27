Сибиряк на СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, и выжил

Боец с позывным "Батя" поступил в госпиталь в тяжелом состоянии

27 марта 2025, 09:55, ИА Амител

Анатолий Батиенко / Фото: кадры ток-шоу "Ищу СВОих" / Предоставлено "КП-Новосибирск" Юлией Батиенко

58-летний Анатолий Батиенко, боец "Батя" из Новосибирской области, вместе с товарищами в конце ноября 2023 года вступил в битву с украинской диверсионно-разведывательной группой под селом Клещеевка в Донецкой области. Позже в газете написали, что мужчина попал под обстрел дронами, лег на гранату, спас свою группу и выжил. Юлия Батиенко, дочь "Бати", рассказала "КП-Новосибирск", как ее отец смог спастись и вернуться домой живым.

Осенью 2023 года мужчина заявил, что собирается идти на СВО. Сказал, что там он нужнее, и подписал контракт. Попав на передовую, старался каждый день звонить дочкам, хотя бы по несколько секунд. Отправлял сообщения, как минимум точку. В один момент связь прервалась. Потом выяснилось, что мужчина лежит в госпитале в Москве.

"Я сначала не поверила, но дозвонилась до госпиталя сама. Нам это подтвердили, а вскоре перезвонил и сам папа. Было ощущение, что ему тяжело говорить. В конце он сказал: "Дочь, мне нужна вода". У меня пошли мурашки по коже", – рассказала Юлия.

Батя поступил в госпиталь в тяжелом состоянии. Оказалось, что он накрыл собою гранату, чтобы спасти от взрыва семерых своих товарищей. Были поражены почки, печень, желудок, селезенка, в легких остались осколки, взрыв чудом не задел сердце.

Юлия с сестрой прилетели в Москву. Вместе помогали ухаживать за лежачим отцом. Сейчас он уже в Новосибирске. Идет оформление инвалидности, возможно, дадут вторую группу.