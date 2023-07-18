Сибиряк погиб на базаре при попытке спасти несколько апельсинов

Мужчина скончался в машине скорой помощи от полученных ранений

18 июля 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Томской области мужчина ценой своей жизни не допустил кражу апельсинов с прилавка на местном рынке, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 18 июля в Томске на Фрунзенском рынке. 45-летний мужчина заметил, как посетитель пытается украсть апельсины.

"Попытался пресечь эти действия, но в ответ злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в грудь и скрылся", – рассказали в ведомстве.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи от полученных ранений.

На данный момент следствие устанавливает личность злоумышленника. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.