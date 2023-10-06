Сибиряк попытался изнасиловать проводницу в поезде в Новосибирске

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог — женщина оказала ему активное сопротивление

06 октября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

31-летний житель Омска попытался изнасиловать проводницу в поезде в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По версии следователей, в июле 2023 года обвиняемый, следовавший пассажирским поездом в Новосибирской области, пришел в купе к проводнице и, "применяя насилие, попытался совершить в отношении нее изнасилование". Довести преступный умысел до конца не удалось из-за активного сопротивления женщины.

На крики прибежал другой пассажир, который остановил нападавшего. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что ранее мужчина уже был судим. Его признали виновным по ч. 1. ст. 264 "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку".

На данный момент уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование") передано в суд.