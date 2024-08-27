Сибиряк после лазерной коррекции зрения пожаловался на круги и слившиеся цвета

В клинике, где проводили операцию, мужчине предложили написать "В книге жалоб и предложений"

27 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Человеческий глаз / Фото: unsplash.com

Житель Новосибирска после лазерной коррекции зрения не может ночью водить авто, поскольку теперь видит круги и слившиеся цвета на светофоре, пишет "КП-Новосибирск".

"В частную клинику я обратился год назад: тогда зрение у меня было -1,5 на оба глаза. Доктор после диагностики сказал, что мне подходит операция на любом из аппаратов. Не говорил о том, что могут возникнуть какие-либо проблемы", – рассказал молодой человек.

Операция обошлась в 67,5 тыс. рублей. Проблемы со зрением начались сразу же, например, в глазах "сохранялся туман".

"Доктор убедил, что это норма и туман исчезнет в ближайшие дни. В итоге не прошел. Все сохранилось и через три месяца, и через полгода, и через год. Светофоры ночью стали сливаться. На трассе невозможно понять расстояние от другой машины до меня, потому что перед глазами "круги" вроде гало", – рассказал сибиряк.

Как выяснилось потом, проблема была в недостаточной зоне обработки лазером: она меньше ширины зрачка в темноте, поэтому ночью и возникают такие эффекты.

"На том оборудовании, что проводили операцию мне, зона обработки была 8 миллиметров. А у меня ширина зрачка на одном глазу 8,7 миллиметра, на другом – 9,1", – пояснил мужчина.

В клинике, по его словам, предложили написать в "Книге жалоб и предложений". Заместитель главного врача и вовсе все списала на особенности организма. Теперь сибиряк намерен судиться с врачами и требовать компенсацию.