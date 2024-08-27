Сибиряк после лазерной коррекции зрения пожаловался на круги и слившиеся цвета
В клинике, где проводили операцию, мужчине предложили написать "В книге жалоб и предложений"
27 августа 2024, 17:30, ИА Амител
Житель Новосибирска после лазерной коррекции зрения не может ночью водить авто, поскольку теперь видит круги и слившиеся цвета на светофоре, пишет "КП-Новосибирск".
"В частную клинику я обратился год назад: тогда зрение у меня было -1,5 на оба глаза. Доктор после диагностики сказал, что мне подходит операция на любом из аппаратов. Не говорил о том, что могут возникнуть какие-либо проблемы", – рассказал молодой человек.
Операция обошлась в 67,5 тыс. рублей. Проблемы со зрением начались сразу же, например, в глазах "сохранялся туман".
"Доктор убедил, что это норма и туман исчезнет в ближайшие дни. В итоге не прошел. Все сохранилось и через три месяца, и через полгода, и через год. Светофоры ночью стали сливаться. На трассе невозможно понять расстояние от другой машины до меня, потому что перед глазами "круги" вроде гало", – рассказал сибиряк.
Как выяснилось потом, проблема была в недостаточной зоне обработки лазером: она меньше ширины зрачка в темноте, поэтому ночью и возникают такие эффекты.
"На том оборудовании, что проводили операцию мне, зона обработки была 8 миллиметров. А у меня ширина зрачка на одном глазу 8,7 миллиметра, на другом – 9,1", – пояснил мужчина.
В клинике, по его словам, предложили написать в "Книге жалоб и предложений". Заместитель главного врача и вовсе все списала на особенности организма. Теперь сибиряк намерен судиться с врачами и требовать компенсацию.
23:06:12 27-08-2024
почему не сделать в больнице в стационаре бесплатно нормально ? там лучшие в России доктора !! прекрасная аппаратура, ну а хочется платно - так напротив трансмаша есть клиника с теми же врачами. Знакомый как-то катаракту прооперировал "платно" в этих вот салончиках по городу...гордился еще, что всего ничего заняло времени. итог - недообследование, сепсис и УДАЛЕНИЕ глаза!!! мужчине 64 года и удален ГЛАЗ!!!
09:11:49 28-08-2024
Гость (23:06:12 27-08-2024) почему не сделать в больнице в стационаре бесплатно нормальн... Не сделал, потому что лазерная коррекция зрения не входит в полис по ОМС. Про какое бесплатно вы пишете. Это не катаркта и не замена хрусталика. И то по ОМС вам заменят на отечественный хрусталик, за импортный денежку доплатите. Когда наши только научатся делать медицинские приблуды нормально, на уровне буржуйских и это касается не только хрусталиков, как будто не для своих граждан делают, а для врагов.
11:34:59 28-08-2024
Дурдом, блин. Походу с минус 1,5 вообще зря делал