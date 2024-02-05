Сибиряк после свадьбы поссорился с женой и разбился в ДТП

Молодой человек находился в нетрезвом состоянии и был на взводе после ссоры

05 февраля 2024, 17:28, ИА Амител

Автомобиль "Лада" после ДТП / Фото: новосибирская ГИБДД

В Новосибирске 25-летний горожанин на своем автомобиле "Лада" выехал на встречную полосу и погиб, влетев в машину Hyundai Solaris, в которой ехали двое парней – 22 и 23 лет, пишет "КП-Новосибирск".

ДТП произошло в субботу ночью, 3 февраля. Как оказалось, молодой человек возвращался домой после свадьбы друзей.

"Он никогда не бывал в том районе и просто перепутал, куда ехать по той развязке. В итоге поехал прямо по дороге, а она оказалась встречной на мост", – рассказала родственница погибшего.

После торжества молодой человек с женой должны были поехать домой на такси, но переругались, и тогда он поехал домой сам на машине.

Знакомая погибшего отметила, что он находился в нетрезвом состоянии и был на взводе после ссоры.

"Мне жаль парней, которые пострадали, дай бог им скорейшего выздоровления. Но и родителям этого парня тяжело. У него жена молодая осталась, восьмимесячный сын", – отметила она.

Пострадавшие из автомобиля Hyundai попали в реанимацию, они находятся в очень тяжелом состоянии.