Сибиряк после свадьбы поссорился с женой и разбился в ДТП
Молодой человек находился в нетрезвом состоянии и был на взводе после ссоры
05 февраля 2024, 17:28, ИА Амител
В Новосибирске 25-летний горожанин на своем автомобиле "Лада" выехал на встречную полосу и погиб, влетев в машину Hyundai Solaris, в которой ехали двое парней – 22 и 23 лет, пишет "КП-Новосибирск".
ДТП произошло в субботу ночью, 3 февраля. Как оказалось, молодой человек возвращался домой после свадьбы друзей.
"Он никогда не бывал в том районе и просто перепутал, куда ехать по той развязке. В итоге поехал прямо по дороге, а она оказалась встречной на мост", – рассказала родственница погибшего.
После торжества молодой человек с женой должны были поехать домой на такси, но переругались, и тогда он поехал домой сам на машине.
Знакомая погибшего отметила, что он находился в нетрезвом состоянии и был на взводе после ссоры.
"Мне жаль парней, которые пострадали, дай бог им скорейшего выздоровления. Но и родителям этого парня тяжело. У него жена молодая осталась, восьмимесячный сын", – отметила она.
Пострадавшие из автомобиля Hyundai попали в реанимацию, они находятся в очень тяжелом состоянии.
13:28:34 06-02-2024
и хорошо, такого психа неуравновешенного не дай бог в социум дальше пускать как отца и мужа