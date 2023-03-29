Сибиряк пожаловался чиновникам на Парк Победы, а они рассказали ему о библиотеке

По словам мужчины, единственная достопримечательность парка – лавочки

29 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Парк Победы в посёлке Ижморском / Фото: sibdepo.ru со ссылкой на местного жителя

В Кемеровской области житель посёлка Ижморского заявил в соцсетях, что местный Парк Победы находится в удручающем состоянии, на что ему незамедлительно ответили представители власти, пишет "Сибдепо".

"Разве мы это заслужили? У нас Парк Победы как после бомбёжки. Нет ни одной зоны отдыха, и даже фонтан никогда не включают", – написал мужчина.

По его словам, единственная достопримечательность парка – лавочки, которые установили 15 лет назад.

Администрация Ижморского района в ответ указала, что парк находится в надлежащем состоянии и там регулярно проводятся субботники.

"Производится частичный косметический ремонт, побелка, покраска. Фонтан включают в летний период времени. В 2023 году запланировано строительство новых модульных ФАПов. В Ижморской центральной библиотеке им. Прудникова планируется открыть проект "Второе дыхание", целью которого станет создание условий для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста через вовлечение их в оздоровительные, социальные и творческие проекты. На территории округа в будни и выходные дни работает кинотеатр в Доме культуры", – рассказали власти.

Мужчина, в свою очередь, заявил, что его не интересуют изменения в библиотеке и наличие модульных ФАПов, а вот благоустройство парка его тревожит. В подтверждение скинул фотографию.