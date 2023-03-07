Сибиряк пришёл к женщине покупать машину и изнасиловал после издевательств

Увёз в гараж, посадил в погреб на пять часов, потом вывез в лес и до утра "совершал насильственные действия"

07 марта 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Омской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в разбое, похищении человека, изнасиловании и других преступлениях, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Омске 4 марта 2022 года. 40-летний неоднократно судимый мужчина пришёл к 30-летней женщине, которая по объявлению продавала автомобиль.

"Убедившись, что продавец одна, злоумышленник, угрожая макетом пистолета, похитил золотые изделия, мобильный телефон и кошелёк с деньгами, после чего насильно посадил в свой автомобиль и вывез в гараж. Там, угрожая убийством, заставил подписать договор купли-продажи автомобиля, после снял с карты женщины через онлайн-перевод 50 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Мужчина посадил женщину в погреб и уехал на пять часов. Когда вернулся, засунул её в багажник автомобиля, вывез в лес и "совершил ряд насильственных действий".

Утром сибиряк отпустил женщину, а сам уехал продавать похищенный автомобиль. В Омске встретился с покупателями, которые заподозрили неладное с документами и вызвали полицию. Вскоре к правоохранителям обратилась и женщина, добравшаяся до города попутным транспортом.

Мужчина вину признал частично. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за похищение человека, разбой, кражу, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.