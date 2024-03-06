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Сибиряк привел лошадь в арендованную квартиру, чтобы сделать сюрприз жене

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство

06 марта 2024, 12:54, ИА Амител

В Кемеровской области мужчина ночью 4 марта привел лошадь в квартиру, чтобы сделать жене подарок на 8 Марта, пишет "Сибдепо". Ранее в Сети появился ролик, как животное заводят в подъезд дома.

Кадрами заинтересовались правоохранители. 33-летнего мужчину, который работает на ферме в поселке Красная Орловка и живет в съемной квартире, задержали и доставили в отдел полиции.

"Накануне ночью, находясь около фермы, заметил одну из лошадей, взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на пятый этаж вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму", – рассказали в региональном МВД.

На сибиряка составили административный протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали на 1000 рублей.

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НОВОСТИПроисшествия
забавные истории Кемеровская область

Комментарии 7

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Гость

14:00:00 06-03-2024

идиот

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Гость

17:57:09 06-03-2024

Гость (14:00:00 06-03-2024) идиот... Романтичный!

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Гость

14:16:22 06-03-2024

Колхозник может уехать из деревни, но деревня из колхозника никогда

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Пузырек

14:21:02 06-03-2024

Ковбой?

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Гость

14:39:49 06-03-2024

а в чем хулиганство то?

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Гость

17:59:17 06-03-2024

Гость (14:39:49 06-03-2024) а в чем хулиганство то? ... Лошадь была предоставлена сама себе, за ней никто не смотрел. Нашелся добрый человек, выгулял несчастное животное. За заботу и ласку злые и бессердечные люди его наказали!

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Гость

17:33:02 06-03-2024

много таких, то кобылу домой приведут, то тёлку, но жены почему-то не рады

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