Сибиряк привел лошадь в арендованную квартиру, чтобы сделать сюрприз жене

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство

06 марта 2024, 12:54, ИА Амител

В Кемеровской области мужчина ночью 4 марта привел лошадь в квартиру, чтобы сделать жене подарок на 8 Марта, пишет "Сибдепо". Ранее в Сети появился ролик, как животное заводят в подъезд дома.

Кадрами заинтересовались правоохранители. 33-летнего мужчину, который работает на ферме в поселке Красная Орловка и живет в съемной квартире, задержали и доставили в отдел полиции.

"Накануне ночью, находясь около фермы, заметил одну из лошадей, взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на пятый этаж вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму", – рассказали в региональном МВД.

На сибиряка составили административный протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали на 1000 рублей.