Сибиряк привел лошадь в арендованную квартиру, чтобы сделать сюрприз жене
На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство
06 марта 2024, 12:54, ИА Амител
В Кемеровской области мужчина ночью 4 марта привел лошадь в квартиру, чтобы сделать жене подарок на 8 Марта, пишет "Сибдепо". Ранее в Сети появился ролик, как животное заводят в подъезд дома.
Кадрами заинтересовались правоохранители. 33-летнего мужчину, который работает на ферме в поселке Красная Орловка и живет в съемной квартире, задержали и доставили в отдел полиции.
"Накануне ночью, находясь около фермы, заметил одну из лошадей, взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на пятый этаж вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму", – рассказали в региональном МВД.
На сибиряка составили административный протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали на 1000 рублей.
14:00:00 06-03-2024
идиот
17:57:09 06-03-2024
Гость (14:00:00 06-03-2024) идиот... Романтичный!
14:16:22 06-03-2024
Колхозник может уехать из деревни, но деревня из колхозника никогда
14:21:02 06-03-2024
Ковбой?
14:39:49 06-03-2024
а в чем хулиганство то?
17:59:17 06-03-2024
Гость (14:39:49 06-03-2024) а в чем хулиганство то? ... Лошадь была предоставлена сама себе, за ней никто не смотрел. Нашелся добрый человек, выгулял несчастное животное. За заботу и ласку злые и бессердечные люди его наказали!
17:33:02 06-03-2024
много таких, то кобылу домой приведут, то тёлку, но жены почему-то не рады